(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 15 agosto 2024 AGORA’ ESTATE (RAI3): DI MAGGIO (FDI), IUS SCHOLAE, NON SI SONO CONDIZIONI

PER APRIRE A TEMA COSì DELICATO

“Il tema di aprire ad altre forme di cittadinanza è complesso, soprattutto

di fronte ad una sinistra che tenta di sfruttare e politicizzare ogni

argomento anche in modo maldestro. Non sono queste le modalità; per noi non

ci sono le condizioni, i prerequisiti necessari per aprire a un tema così

delicato come lo Ius Scholae. Il dibattito, eventualmente, andrebbe

affrontato in maniera diversa”. Lo ha dichiarato Grazia Di Maggio (FdI)

intervenendo ad Agorà Estate su Rai3 con Maria Soave. Nella maggioranza

“nessuna crepa, è giusto che si crei un dibattito, ci si confronta anche su

questo”, ha continuato la deputata. “Voglio ricordare che FdI aveva

proposto al Pd un dibattito sullo Ius Scholae, tuttavia la sinistra non era

d’accordo. Ora mi chiedo: va bene sfruttare l’onda olimpica”?.

Redazione Agorà – Raitre

