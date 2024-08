COMUNICATO STAMPA DEL 14 AGOSTO 2024 – TURSI, CONSEGNATO UN AWARD AL MERITO ALLA LEGIONE CARABINIERI BASILICATA

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 TURSI, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONSEGNA UN “AWARD AL MERITO” ALLA LEGIONE

CARABINIERI BASILICATA

Nella serata di ieri, in Piazza della Legalità “Antonino Scopelliti” a

Tursi, è stato consegnato un “Award al Merito” alla Legione Carabinieri

Basilicata.

Il riconoscimento, annunciato in occasione del “Premio Rabatana” venerdì

scorso, è stato tributato dall’Amministrazione Comunale di Tursi in

occasione della III Edizione del Premio “Faustino Somma Lucania d’Oro –

Città di Tursi” per l’impegno quotidiano dei militari del Comando Legione

Carabinieri Basilicata sul territorio, nonché per il progetto inclusivo del

“Lido del Carabiniere” realizzato a Policoro, istituito qualche giorno fa su

iniziativa proprio del Comando Legione Carabinieri Basilicata, quale esempio

di struttura aperta per il benessere del personale dipendente, ma altresì

inclusiva e attrezzata anche per le persone diversamente abili e per i

profughi della guerra in Ucraina ospitati dallo Stato italiano.

Alla consegna del premio, in rappresentanza del Generale di Brigata

Giancarlo SCAFURI, Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, è

intervenuto il Tenente Colonnello Marco MUSOLINO, Capo Sezione presso

l’Ufficio Logistico del citato comando legionale, cha ha collaborato proprio

con il Generale SCAFURI nella realizzazione del lido inclusivo a Policoro.