(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 Comunicato Stampa

Trasporto sociale, il Comune di Montemurlo ha pubblicato l’avviso per l’accompagnamento di persone con disabilità

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il prossimo 5 settembre. L’avviso per il trasporto sociale si propone di migliorare l’ accesso ai servizi educativi, ricreativi, aggregativi e socio-assistenziali.

Il Comune di Montemurlo ha pubblicato sul sito istituzionale l’avviso pubblico per l’individuazione di associazioni e organismi di volontariato e promozione sociale, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai quali affidare la gestione operativa del trasporto sociale per il periodo 2024-2027. Le modalità di organizzazione del servizio di trasporto sociale saranno definite attraverso un percorso di co-progettazione che consenta di stabilire, in modo condiviso, un quadro delle azioni future da intraprendere

«Il trasporto sociale è un servizio del Comune che garantisce l’accompagnamento di persone con disabilità, anche con difficoltà temporanee di deambulazione certificate, e non autosufficienti, residenti a Montemurlo, per consentire loro un migliore accesso ai servizi educativi, ricreativi, aggregativi e socio-assistenziali.- spiega l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti- Il Comune di Montemurlo è da sempre attento a sostenere i diritti di accesso ai servizi attraverso una reale inclusione di tutte le persone, soprattutto dei più fragili. Solo così possiamo costruire una società coesa e inclusiva».

Fabiana Masi

Ufficio stampa Comune di Montemurlo