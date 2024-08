(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 TORINO, MONTARULI (FDI): SU PARCHEGGIO SAN GIOVANNI BOSCO MISURE NON

RINVIABILI

“Da anni con innumerevoli iniziative chiediamo misure per garantire la

sicurezza nel parcheggio dell’ospedale san giovanni bosco. Parcheggiatori

abusivi e accattonaggio con uso anche di minori sono all’ordine del giorno

a cui sia aggiunge una numerosa presenza di tossicodipendenti nei pressi

di una struttura che per sua vocazione ospita ogni giorno persone in

sofferenza. Per questo la notizia che una bambina oggi sia morta non solo

ci addolora profondamente ma ribadisce quanto sia necessaria una

supervisione più rigorosa dell’area a tutela di tutti e rispetto alla quale

torniamo a chiedere a tutte le parti interessate un intervento immediato.

Se poi fosse confermata la notizia di un baby accattonaggio saremmo di

fronte all’ennesimo caso che conferma l’importanza dell’approvazione del

disegno di legge governativo sulla sicurezza il quale prevede infatti un

giro di vite non più rinviabile. Sul caso e’ stata presentata una mia

interrogazione parlamentare”. Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di

Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.