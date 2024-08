(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

mar 13 agosto 2024 *Oggetto: Polichetti (Udc): "Inaccettabile disservizio informatico al

‘Ruggi’ di Salerno. Medici lasciati soli dalla direzione sanitaria”*

“Esprimo profonda preoccupazione e indignazione per quanto accaduto presso

il reparto di Ortopedia dell’ospedale ‘Ruggi d’Aragona’ di Salerno.

L’impossibilità di effettuare accertamenti a causa di un guasto al sistema

informatico, che ha lasciato pazienti in attesa per ore senza adeguata

assistenza, è un fatto gravissimo e inaccettabile”, ha dichiarato Mario

Polichetti, responsabile nazionale per la Sanità dell’Udc e responsabile

del reparto di Gravidanza a Rischio dello stesso ospedale.

“È fondamentale sottolineare che i medici e il personale sanitario,

quotidianamente impegnati nel garantire cure e assistenza, non possono

essere ritenuti responsabili di tali disservizi. La direzione sanitaria ha

il dovere di assicurare che le infrastrutture e i sistemi di supporto

funzionino correttamente, evitando situazioni che mettono a rischio la

salute dei pazienti e minano la fiducia nel sistema sanitario”, ha

proseguito Polichetti.

“Chiediamo con forza alla direzione dell’ospedale di fare chiarezza

sull’accaduto, individuando le responsabilità e adottando misure immediate

affinché simili episodi non si ripetano. È essenziale garantire ai

cittadini un servizio sanitario efficiente e rispettoso della dignità

umana”, ha concluso.

