(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 MOROTTI: NON È LA LEGA A ESSERE CAMBIATA MA SANGIORGI CHE PER COERENZA

DOVREBBE LASCIARE LA POLTRONA DI CONSIGLIERE

Imola, 13 ago. “Non è la Lega a essere cambiata, è Riccardo Sangiorgi che

forse non ha mai chiarito con se stesso da che parte stare. Il giochino di

Sangiorgi non è una novità: si sale sul carro di un partito per essere

eletti per poi incominciare con i distinguo e le critiche e infine si

sbatte la porta, ma rimanendo ben piantati nella poltrona di consigliere

comunale a cui si è approdati con i voti leghisti. Libero di cambiare

casacca, Sangiorgi, ma si senta anche in dovere di andare fino in fondo,

dimettendosi da consigliere comunale, per non tradire la volontà degli

elettori e, soprattutto, non motivando il suo addio alla Lega con ragioni

strumentali e facilmente smentibili”.

Così Fabio Morotti, plenipotenziario della Lega imolese, in una nota dove

afferma di “non stupirsi più di tanto dell’uscita di Sangiorgi giustificata

confusamente in una missiva piena di luoghi comuni e affermazioni

congeniali alle sinistre radicali e populiste”.

“Segno che Sangiorgi non ha le idee ben chiare. Purtroppo c’è chi si butta

in politica senza la dovuta conoscenza e l’umiltà di ragionare a 360 gradi

piuttosto che in un limitato orizzonte personalistico. La Lega è certamente

un partito liberal-conservatore e da anni, non da ieri, ha assunto una

linea tuttora condivisa all’unanimità dal Consiglio federale. Nostro

obiettivo cardine sostenere e difendere la libertà contro ogni ideologismo

e regime che la conculchi, compreso il politicamente corretto e la

neo-religione ‘woke’ che punta delegittimare la nostra civiltà occidentale

e, sì, stiamo certamente dalla parte delle democrazie attaccate e messe a

rischio dal terrorismo e dal totalitarismo di dittature e teocrazie”.

