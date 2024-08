Ferragosto al Lido delle Sirene in stile caprese

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

Ferragosto, party al Lido delle Sirene – Les Paillotes in stile caprese

E una ricca doppia proposta di pesce o carne al Granchio RoyalPescara, 13 agosto 2024 – Tutto pronto al Lido delle Sirene – Café Les Paillotes per trascorrere la giornata più lunga e divertente dell’estate. Il party di Ferragosto inizierà alle ore 12 con dj set, alle 15 sarà la volta del live con la Capri Band e Lorenza Marmo, alle 16.30 schiuma party e alle 18 ci si scatenerà nuovamente con una freschissima selezione di dischi. Dress code con i tipici colori capresi: blu, giallo e bianco.

Il pranzo del 15 agosto al Granchio Royal ha una doppia proposta: menù di pesce o carne. La prima opzione prevede come antipasto, insalata di mare, sedano e lime; primo piatto, chitarrina all’uovo con frutti di mare e mollica croccante; per secondo, coda di rospo, patate, funghi e pomodorini; per dessert, cheesecake, salsa alle pesche e crumble alla vaniglia. Con calice di vino a 38 euro. Ed ecco invece il menu di carne: antipasto, parmigiana di melanzane; fettuccina al ragù bianco e pecorino; per secondo, filetto alla brace, patate al coppo olio e rosmarino e il suo fondo; per dessert, cheesecake, salsa alle pesche e crumble alla vaniglia. Con calice di vino a 35 euro.

Venerdì 16 agosto torna l’appuntamento con la cena spettacolo che oltre al buon cibo vede protagonisti i Secondo Senso e l’aftershow con dj set. Ecco il menu: baccalà in olio cottura, carpaccio di pomodori e peperoni con polvere di olive; trofie al pesto di basilico e crudo di orata marinato al lime; orata, salsa di zucchine alla menta e patate; cremoso al cioccolato bianco, lampone e crumble di cacao. Vino selezione Café Les Paillotes a 35 euro.