Comunicato stampa del Comune di Dolo di martedì 13 agosto 2024: SAGRA DI SAN ROCCO 2024, MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IL 16 E 18 AGOSTO 2024

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 *SAGRA DI SAN ROCCO 2024: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IL 16 E 18 AGOSTO 2024*

Il *Sindaco di Dolo Gianluigi Naletto* “/Nel culmine delle attività di

festa dedicate al nostro patrono San Rocco, Dolo accoglie i tanti

partecipanti agli eventi patronali riorganizzando la mobilità urbana nei

giorni 16 agosto (Fiera di San Rocco) e 18 agosto (mercato su Via

Guolo). Scusandoci per l’inevitabile e particolare disagio, vogliamo

assicurare a tutti i residenti e gli ospiti un’accoglienza ordinata e

sicura all’insegna di un ritrovarsi nel vivere insieme momenti di vita

comunitaria/.”

A seguire le modifiche alla viabilità.

Ѐ istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta del veicolo, dalle

ore 15:00 del 15/08/2024 alle ore 15:00 del 16/08/2024 in via Guolo, su

n. 14 stalli a parcheggio posti sul lato Ovest.

Inoltre, viene istituito il divieto di transito, escluso i residenti, i

mezzi di soccorso e di polizia, il giorno 16/08/2024 dalle ore 06:00

alle ore 15:00, sulle seguenti strade:

– lungo la S.R. n. 11, nel tratto compreso tra l’incrocio con via

Benedetto Cairoli e l’intersezione con

via Torre, eccetto i residenti di via Dauli e delle viabilità laterali

di detto tratto;

– in via Guolo, eccetto suoi residenti;

– in via Garibaldi, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Rizzo e

l’intersezione con la S.R. n. 11,

eccetto i residenti di via Garibaldi e di via Fondamenta;

Ѐ istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta del veicolo, il

giorno 16/08/2024, dalle ore 06:00 alle ore 15:00, sulle seguenti strade:

– lungo la S.R. n. 11, nel tratto compreso tra l’incrocio con via

Benedetto Cairoli e la corrispondenza

con via Buozzi, ambo i lati;

– in via Guolo, ambo i lati;

– in via Dauli, ambo i lati;

Ѐ istituito il ripristino del doppio senso di circolazione,

esclusivamente per i residenti, i mezzi di polizia e di soccorso, in via

Dauli, dalle ore 06:00 alle ore 15:00 del 16/08/2024.

Vi ricordiamo inoltre che il mercato di venerdì 16/08/2024, poiché

coinciderebbe con il giorno di svolgimento della tradizionale “Fiera di

San Rocco 2024”, verrà posticipato a domenica 18/08/2024 in via Guolo,

nel capoluogo.

Per la giornata di domenica 18 agosto sono stati istituiti i seguenti

divieti di transito e sosta:

– l’istituzione dei divieti di transito e sosta, con rimozione coatta

del veicolo, in via Guolo, per la giornata

di domenica 18/08/2024, dalle ore 06:30 alle ore 15:00;

– l’istituzione dei divieti di transito e sosta, con rimozione coatta

del veicolo, in via Dauli, per la giornata di

domenica 18/08/2024, dalle ore 06:30 alle ore 15:00;

– il ripristino del doppio senso di circolazione, esclusivamente per i

residenti, i mezzi di polizia e di

soccorso, in Dauli, per la giornata di domenica 18/08/2024, dalle ore

06:30 alle ore 15:00.

Comune di Dolo (VE)

Settore V- Promozione culturale, sportello per il cittadino,

informazione, pubblica istruzione, transizione digitale

Ufficio Redazione Stampa e Web

Responsabile del settore Ilaria Morelli

Via Comunetto, 5

30031 Dolo (VE)