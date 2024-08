(ACON) MOBILIT. RUSSO (PD): STOP PARCHEGGI MOLO IV INEFFICIENZA COMUNE TS

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 (ACON) Trieste, 13 ago – “La Giunta Dipiazza ha perso

completamente il senso del ridicolo o pensa che i triestini

(complice il Ferragosto) siano ormai rassegnati a subire

l’ennesima inaccettabile inefficienza del Comune senza chiedere

conto delle responsabilit? di chi doveva programmare per tempo un

piano B?”.

Il dubbio, riportato in una nota, ? del consigliere regionale

Francesco Russo (Pd) alla luce dei disagi creati dalla chiusura

del parcheggio, in molo IV a Trieste, per l’inizio dei lavori

finalizzati alla creazione del cosiddetto parco lineare di Porto

Vecchio.

Russo continua chiedendo “in quale parte del mondo

un’amministrazione che sa da tempo di dover attivare, il 12

agosto, un cantiere destinato a durare almeno tre anni abbia la

faccia tosta di dichiarare, appena due giorni prima, che si

stanno valutando soluzioni alternative. E come sia fattibile che

si lascino cittadini e turisti sostanzialmente senza possibilit?

di parcheggiare, creando fin dalle prime ore del mattino file

interminabili e tutto esaurito nelle poche strutture disponibili”.

“In questi giorni – sottolinea il dem – molte persone ci hanno

scritto, lamentandosi del fatto che prima si sarebbe dovuto

studiare le alternative e poi cancellare ben 480 posti auto che

ancora non sono stati rimpiazzati: possibile, ci chiediamo, che

non ci sia stato nessuno all’interno del Centrodestra che abbia

avuto il minimo buon senso di porsi la stessa domanda?”.

“Ma forse sbagliamo noi e tutti i triestini che ancora ci

illudiamo che qualcuno, in piazza Unit?, pensi a risolvere

problemi e non solo a fare propaganda. Questa, d’altra parte, ?

solo l’ultima pagina ingloriosa di una Giunta comunale che tiene

fermo il tram da 8 anni, che ha promesso invano la ricostruzione

della piscina terapeutica, che non ha pi? neppure il coraggio di

parlare di un’ovovia che ? ormai una barzelletta. Almeno –

conclude l’esponente delle Opposizioni – ci si risparmi lo

spettacolo di un sindaco e dei suoi assessori che fanno i pavoni,

annunciando nuove opere che non si realizzeranno mai. L’unica

consolazione ? che, ormai, si avvicina il tempo del loro

pensionamento”.

