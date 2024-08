0813 Raul Cremona 14 agosto

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

La Spezia Estate Festival – 5^ edizione

Mercoledì 14 agosto 2024 (ore 21.30) – Piazza Europa

Bravissssssimo!

Raul Cremona Live Show

con Gabriele Gentile

La Spezia, 13 agosto 2024 – Mercoledì 14 agosto 2024 (ore 21.30) La Spezia Estate Festival prosegue con Raul Cremona, che sarà in scena sul palco di Piazza Europa con il suo live show “Bravissssssimo!”. Un mago della comicità a tutti gli effetti, i cui personaggi buffi e dissacranti lo hanno reso inimitabile.

Raul Cremona presenta il suo spettacolo nella sua forma recital, a volte accompagnato al pianoforte da Marco Castelli, proponendo un viaggio surreale nella sua lunghissima memoria artistica, durante il quale si fanno incontri bizzarri. Jacopo Ortis dall’eloquio comicamente gassmaniano, che nasce da quell’infanzia spesa fra una partita all’oratorio e una serata al cinema Arena, dove veniva proiettato Il mattatore o I mostri; Silvano il mago di Milano, immagine distorta del più grande prestigiatore italiano, specchio del primo amore adolescenziale dell’artista; e che dire dell’intollerante e milanesissimo Omen che Raul bambino ha imparato a conoscere in una Milano che non c’è più?

Nel corso dello spettacolo Raul Cremona, con disincanto e un pizzico di nostalgia, ci regala un giro in giostra, a tratti vorticoso, a tratti poetico, riconfermandosi quel cantastorie che, con grande originalità, si serve della magia come arte della narrazione. Magia, prestidigitazione, giochi di parole, musica, gag, macchiette, ecco le dominanti di questo Recital che tra i suoi riferimenti musicali può vantare la splendida inattualità di artisti come Kramer, Arigliano e il Quartetto Cetra.

INFO E BIGLIETTI Ingresso: • intero: 10 euro + pv, • ridotto studenti 5 euro

La Spezia Estate Festival è promosso da Comune della Spezia e Società dei Concerti ETS con il patrocinio di Regione Liguria, con il sostegno di Fondazione Carispezia e AdSP.

Main sponsor Iren SPA, con il contributo di MBDA, PA Digitale e BVLG – Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana