NUOVA AGGRESSIONE ALL’AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA, MARCHETTI (LEGA): “REGIONE E AUTORITA’ LOCALI LAVORINO SERIAMENTE PER RENDERE SICURA E DECOROSA QUESTA ZONA CITTADINA”

BOLOGNA, 12 AGO – “La situazione all’autostazione di Bologna è ormai fuori

controllo. Questo luogo è diventato un punto di ritrovo per sbandati, dove

il degrado richiama altro degrado. Non sorprende affatto che, come

suggeriscono le ricostruzioni degli investigatori, proprio qui possa essere

avvenuto l’ennesimo accoltellamento”. Così il consigliere regionale della

Lega Daniele Marchetti ha commentato l’episodio di violenza di sabato sera,

quando un venticinquenne egiziano è stato soccorso in via Matteotti con

ferite multiple alla schiena e alla gamba, inferte, secondo i primi

accertamenti, con un’arma da taglio o un pezzo di vetro. Una vicenda che

riporta ancora una volta sotto i riflettori il problema della sicurezza

nella zona.

“L’autostazione è gestita da una società partecipata dal Comune e dalla

Città Metropolitana,” ha proseguito l’esponente del Carroccio, “e le

istituzioni locali non possono e non devono lavarsene le mani. Negli anni

sono stati promessi tanti interventi, ma è evidente che la situazione non è

affatto migliorata”.

Il leghista sottolinea come la questione riguardi non solo le autorità

locali, ma anche la Regione Emilia-Romagna, che annualmente finanzia

progetti per la sicurezza urbana in collaborazione con gli enti locali: “È

giunto il momento di lavorare seriamente per rendere sicura e decorosa

quella che dovrebbe essere una delle porte principali della città di

Bologna. Tra i cosiddetti ‘Street Tutor’ e altri interventi spot, è chiaro

che servono iniziative più incisive e concrete” ha punto Marchetti, che ha

concluso: “L’episodio di violenza riportato nei pressi dell’autostazione è

solo l’ultimo di una lunga serie. Le istituzioni devono agire con

determinazione per restituire sicurezza e dignità a questa zona della

città”.

