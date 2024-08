(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 *IMMIGRAZIONE, MONTARULI (FDI): INTERROGAZIONE ALLA CAMERA DOPO CONFESSIONE

MONTANARI*

“La lettera del rettore Montanari ai soggetti istituzionali sa anche come

una confessione di incapacità da cui il rettore vorrebbe fuggire. Si

facciano approfondimenti sui disagi gravi nei confronti di lavoratori e

studentesse richiamati nella lettera. Non basta una missiva a spogliarsi

dalle responsabilità di chi ha sempre predicato accoglienza indiscriminata

andando anche contro il Governo e solo oggi scopre che la gestione

dell’immigrazione va affrontata ponendo dei limiti. Di quanto avviene in

Ateneo il rettore è responsabile e quindi dia dettaglio di cosa è avvenuto

mentre profetizzava l’accoglienza senza regole salvo poi ravvedersene ora.

Questo sarà oggetto di una nostra interrogazione a tutela di quegli

studenti e lavoratori da lui stesso richiamati. Vogliamo sapere se la sua

furia buonista gli ha impedito di predisporre misure a tutela di chi

frequenta gli spazi di ateneo e che solo un rettore come lui e’ poteva

attivare senza pensare ora di scaricare responsabilità verso altri enti”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

Deputati, Augusta Montaruli.

Roma, 12 agosto 2024