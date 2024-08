(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 11 agosto 2024 *Toscana =*

*Lorenzo Falchi (segreteria nazionale Sinistra Italiana – sindaco di Sesto

Fiorentino):*

*Mi meraviglio che qualcuno a sinistra possa pensare che cedere ai privati

il 49% della Multiutility toscana sia una buona idea.*

*Dobbiamo generare servizi utili ai cittadini non profitti per pochi.*

Quotare in borsa la multiutility toscana (acqua, rifiuti ed energia) vuol

dire che questa dovrà prima generare profitti che servizi utili ai

cittadini. Secondo me, e tanti altri, non è la strada giusta. Mi

meraviglio davvero che oggi a sinistra si possa pensare che cedere il 49%

della multiutility toscana ai privati sia una buona idea. La Borsa non è

certo il “male”, ma è lo strumento con cui gli investitori vogliono veder

remunerati i propri investimenti, il più velocemente possibile.

E chi ripagherà quei profitti? Le tariffe pagate da cittadini e imprese su

servizi gestiti di fatto in regime di monopolio.

Lo scrive su Facebook Lorenzo Falchi della segreteria nazionale di Sinistra

Italiana e sindaco di Sesto Fiorentino.

Una volta in borsa il titolo della multiutility sarebbe quotidianamente

valutato dagli analisti, – prosegue l’esponente rossoverde – ogni

decisione pesata per la sua capacità di generare profitto per gli

azionisti. Estendere le fognature in aree poco abitate, portare le reti

idriche dove ancora non arrivano, realizzare innovativi impianti di rifiuti

ma poco remunerativi diventerebbero scelte di fatto non realizzabili perché

non utili a generare profitto immediato.

Per questo motivo mi opposi, insieme ad altri sindaci, alla nascita della

Multiutility. Non ero contrario ad un’unica società per servizi pubblici

diversi. Ero e sono contrario ad un progetto nato con l’obiettivo di

quotarsi in borsa e che per farlo ha disegnato una governance iper

verticistica, che delega quasi ogni scelta strategica al management

cancellando il ruolo dei Comuni.

Già si sono viste – insiste l’esponente nazionale di SI – situazioni

paradossali: dalla volontà del management, per fortuna fallita, di far

partecipare Publiacqua alla gestione del servizio idrico in Sicilia (quale

l’utilità per i nostri impianti e le nostre tubature?), alle relazioni

sempre più tese con un personale qualificato e abituato a lavorare per la

collettività e non per un padrone privato. L’atto costitutivo della

Multiutility conteneva già il mandato al management a lavorare per la

quotazione e solo le stringenti norme a cui sono sottoposti i Comuni hanno

fortunatamente scongiurato il rischio che si trasformasse fin da subito in

una decisione irrevocabile, senza nemmeno il disturbo di un nuovo voto dei

Consigli Comunali.

Dobbiamo oggi avere l’ambizione di disegnare un modello diverso: proprietà

interamente pubblica, vicinanza ai diversi territori, sguardo al

medio-lungo periodo, valorizzazione delle professionalità e non profitti

sul costo del lavoro, sostegno alla conversione ecologica, investimenti

giusti, mirati e attenzione alle tariffe. Accantoniamo quindi – conclude

Falchi – Borsa, finanza e svendita ai privati, scriviamo un vero piano

industriale che risponda solo ai bisogni del nostro territorio e

finanziamolo reinvestendo gli utili, oltre ad obbligazioni e bond come

tante realtà del Paese fanno da anni con successo, come il servizio idrico

di Milano e molte società pubbliche del Veneto.

Lo rende noto l’ufficio stampa nazionale di SI

Roma-Firenze, 11 agosto 2024