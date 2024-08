(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 11 agosto 2024 *Medio Oriente=*

*On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra):*

*A Gaza un genocidio senza fine, il criminale di guerra Netanyahu va

fermato.*

*Basta con le parole vuote del governo italiano.*

A Gaza è in corso un genocidio che pare non avere fine. Il criminale di

guerra Netanyahu va fermato dalla comunità internazionale. È ora che

l’Italia metta in campo gesti forti e di discontinuità, non bastano più le

parole vuote.

Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra in un video su X

Roma, 11 agosto 2024