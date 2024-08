Temporaneamente chiuso al pubblico il Mercato di via Quirra il 12 e 13 agosto – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

Oggetto: chiusura del mercato di Via Quirra per motivi di ordine pubblico.

IL SINDACO

Premesso che in data 8 agosto 2024 all’esterno dei locali del mercato civico di Via Quirra si è

verificato un grave atto intimidatorio ai danni di un dipendente del Comune di Cagliari in servizio

presso il citato mercato;

vista la relazione Prot. n. 228225 del 10/08/2024 del dirigente del Servizio Suape, mercati, attività

produttive e turismo e del direttore dei mercati cittadini che rappresenta la grave difficoltà derivante

dall’impatto dell’evento sul personale dipendente e delle ditte operatrici all’interno del mercato di

via Quirra, precisando che:

al solo fine di tutelare i concessionari e garantire loro di poter commercializzare i prodotti già

acquisiti per la vendita nel fine settimana, con grande senso di responsabilità dei dipendenti nella

giornata di venerdì 9 agosto 2024 è stata garantita sotto la stretta vigilanza della polizia locale, la

sola apertura e chiusura della struttura. Parimenti e con le medesime modalità si agirà anche nella

giornata di sabato 10 agosto;

tale azione, tuttavia non è sostenibile ulteriormente senza pregiudicare le condizioni di serenità e

sicurezza nel posto di lavoro;

gestita, infatti l’immediata contingenza, a tutela dei concessionari, è necessario affrontare in termini

corretti, anche in considerazione dei ruoli di datore di lavoro e di Rup dei servizi erogati dalle

imprese esterne, la soluzione del problema;

appare assolutamente necessario avere l’opportunità di un sereno confronto con i diversi soggetti

che operano all’interno del mercato per garantire un raffreddamento della situazione teso a creare i

presupposti per il sereno prosieguo delle attività mercatali;

le condizioni di tensione createsi generano alla Direzione Mercati delle profonde difficoltà al

momento insormontabili, nella predisposizione dei turni dei dipendenti tesi a garantire il regolare

funzionamento del mercato nei giorni di lunedì 12 e martedì 13 agosto prossimi venturi;

l’impossibilità di garantire la apertura, chiusura, custodia e vigilanza della struttura pregiudicano

infatti le condizioni di sicurezza dei concessionari, dei numerosi cittadini che accedono al mercato,

delle condizioni di sicurezza igienico sanitaria in una struttura fragile in un quartiere complesso;

preso atto che a seguito dell’intervento in oggetto saranno sospese le normali attività di vendita;

ritenuto necessario adottare il provvedimento richiesto a tutela della pubblica incolumità degli

operatori e dei fruitori del mercato e degli stessi cittadini;

visto l’art. 54 commi 4 e 6 del D.Lgs. 267/2000;

dato atto che dell’adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai

ORDINA

al Dirigente del Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo la chiusura del Mercato

Civico di Via Quirra per i giorni 12 e 13 agosto 2024 per le motivazioni di ordine pubblico sopra

esposte.

DISPONE

che in considerazione dell’elevato numero di destinatari, per cui si rende particolarmente gravosa la

comunicazione personale del presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 8

comma 3 della Legge 241/90, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa,

pubblicazioni sul sito internet e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

Dispone, altresì, che copia del presente provvedimento sia tramesso al Comando di Polizia Locale,

alla Prefettura e alla Questura.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della

Regione Sardegna entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di

pubblicazione.

Cagliari, 10 agosto 2024

Il Sindaco

Massimo Zedda

