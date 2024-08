Gli uffici dell’Asp confermano: l’acqua dei Laghi di Sibari non è potabile. Svelato l’arcano certifica la correttezza dell’agire dell’amministrazione comunale.

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 Riscontrando la nota inviata a metà settimana dalla segreteria del sindaco

Giovanni Papasso, gli uffici dell’Asp, e nello specifico il Dipartimento

Igiene alimenti e nutrizione, hanno inviato nuova una comunicazione

all’Ente. Nella stessa – a firma della referente del suddetto Dipartimento,

la dottoressa Amalia Lucia Leuci – si specifica come, a chiarimento dei

dubbi in merito a due documenti rilasciati in precedenza e con i quali si

sono generati confusione e allarme tra gli abitanti e gli imprenditori del

complesso turistico circa la potabilità dell’acqua e il suo utilizzo per

uso umano e alimentare, l’Asp specifica come «resti in essere il divieto di

utilizzo di acqua di pozzo ad uso umano fino al rilascio del parere

favorevole da parte di questo servizio, previa valutazione dell’iter

procedurale sopra indicato».

Per l’Asp «nell’attesa, deve essere adottato un approvvigionamento idrico

alternativo (ad esempio, cisterne rifornite di acqua potabile da parte di

autocisterna comunale autorizzata o ditte private autorizzate). Invero,

l’esito della sola analisi batteriologica, sebbene conforme, non basta a

consentire l’utilizzo dell’acqua di pozzo ad uso umano in quanto riporta

soltanto un esito parziale del primo dei quattro campionamenti. Per ciò che

concerne l’Ordinanza Sindacale n. 3079 del 28/06/2021 con la quale veniva

interdetto l’utilizzo dell’acqua di pozzo ad uso umano, per quanto di

nostra competenza, si ritiene debba conservare la propria efficacia».

Nella missiva si specifica inoltre come l’iter per il rilascio di parere

(positivo o negativo) all’utilizzo delle acque di pozzo (quelle dove si

approvvigiona il sistema dei Laghi) sia ancora in essere motivo per cui –

spiegano ancora dall’Asp «in risposta alla asserita omessa trasmissione del

referto delle analisi ed alla doglianza circa la contraddittorietà delle

azioni poste in essere dal servizio, si ribadisce, anche in questa sede,

come non sia stato mai espresso un giudizio di potabilità relativo all’

acqua del pozzo in causa e come non vi sia alcuna contraddittorietà

nell’azione posta in essere». I dati definitivi sulla potabilità o meno

dell’acqua dei Laghi, quindi, saranno trasmessi non appena a conclusione

dell’iter procedurale. Al momento, dunque, la potabilità dell’acqua è

esclusa. «Sappiamo bene – ha commentato il sindaco Papasso – che l’acqua

del complesso nautico sibarita è sempre stata potabile dal punto di vista

batteriologico ma la stessa non risulta esserlo dal punto di vista chimico

ecco perché i conti non tornavano e le due comunicazioni dell’Asp avevano

generato una palese contraddizione in tutti quei cittadini e quegli

imprenditori che non sono soliti avere a che fare con questi tecnicismi.

Una decisione – ha concluso – che conferma quanto avevamo detto noi. La

nota dell’Asp, infatti, conferma la correttezza dell’agire

dell’amministrazione comunale in merito alla questione che, ribadisco,

vogliamo risolvere nell’alveo della sinergia istituzionale esclusivamente

per il bene dei cittadini e degli imprenditori senza interessi secondari,

di partito o di gestione del potere».

*Comune di Cassano All’Ionio*

*10 agosto 2024*