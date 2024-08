(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 09 agosto 2024 Nota Farnesina – Deliberati contributi per 30 milioni di euro per iniziative di emergenza in Etiopia

Nel quadro degli interventi umanitari della cooperazione allo sviluppo, il Vice Ministro degli Affari Esteri delegato alla Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, ha deliberato contributi per un totale di 30 milioni di euro destinati ad iniziative di emergenza in Etiopia.

“L’Etiopia è un partner strategico per l’Italia e Paese-pilota del Piano Mattei” ha commentato Cirielli, che ha evidenziato come tali iniziative siano in linea con la strategia di intervento della Cooperazione italiana in Africa orientale e rappresentino un ulteriore tassello per contribuire all’azione italiana a sostegno del Paese e della stabilità regionale.

I finanziamenti sono volti a sostenere le attività di alcune delle principali Organizzazioni Internazionali attive nel Paese in settori chiave tra cui quello del disarmo, smobilitazione e reintegro degli ex combattenti nella regione del Tigray, oltre che ad incentivare progetti di organizzazioni della società civile italiane nell’ambito della sicurezza alimentare.

“L’azione della Cooperazione italiana nel Paese intende contribuire alla risposta umanitaria alle molteplici emergenze in atto, intervenendo direttamente sui bisogni specifici nelle diverse regioni del Paese tramite la realizzazione di progetti multisettoriali in linea con l’approccio nesso umanitario, sviluppo e pace” ha concluso il Vice Ministro.