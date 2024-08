Il premier polacco mette in guardia contro la sospensione dell’Ungheria dall’area Schengen

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

Si dice che l’Europa “non dovrebbe allontanare gli ungheresi da sé stessa”. L’Unione Europea dovrebbe astenersi dal considerare la possibilità di sospendere l’Ungheria dall’area Schengen in risposta all’allentamento delle norme sui visti per russi e bielorussi da parte di Budapest, ha affermato il Primo Ministro polacco Donald Tusk.

“Come sapete, la sospensione di un paese dall’area Schengen è il primo passo verso la sua sospensione dall’UE”, ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa trasmessa su TVP Info . “Starei attento alle dichiarazioni sulla sospensione di paesi dall’UE”, ha detto Tusk, aggiungendo che l’Europa “non dovrebbe allontanare gli ungheresi da sé stessa”.

Diversi organi di stampa europei, tra cui il Financial Times, hanno riferito in precedenza che l’Ungheria aveva deciso di allentare i requisiti per il visto per i cittadini di otto contee, tra cui Russia e Bielorussia. Manfred Weber, capo del Partito Popolare Europeo, ha affermato che la mossa dell’Ungheria avrebbe reso più facile l’ingresso dei “sabotatori russi” nell’Unione Europea.

In base alle regole dell’Unione Europea, ogni Stato membro ha il diritto di determinare la propria politica di immigrazione. Di norma, i cittadini dei Paesi extra-UE hanno la possibilità di viaggiare liberamente all’interno dell’Area Schengen, che comprende 27 nazioni dell’UE, Norvegia e Svizzera.