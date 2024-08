(ARC) Sport: Anzil, ottava stagione in Serie D per la Asd Cjarlins Muzane

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 09 agosto 2024 Questa sera a Carlino la presentazione della formazione della

squadra di calcio che milita in Serie D e di quella Juniores che

partecipa al campionato nazionale Juniores

Udine, 9 ago – “La passione per lo sport vissuto e sentito

nella sua dimensione pi? autentica, la capacit? di fare squadra e

il grande entusiasmo che caratterizzano la dinamica realt? del

‘Cjarlins Muzane’, rispecchiano i valori di un territorio –

quello della Bassa Friulana – che ha avuto la capacit? di restare

compatto, di mantenere la sua identit?, di guardare coeso a un

obiettivo importante, che unisce tutti: far brillare i propri

talenti, i propri giocatori, sostenendoli sotto ogni punto di

vista nella corsa al raggiungimento di un traguardo sempre pi?

alto e impegnativo. Un territorio che permette agli atleti, ieri

come oggi, di sognare la vetta e che, al contempo, li supporta e

li sprona nei momenti del sacrificio e della difficolt?: questo ?

senza dubbio il pi? grande successo”.

Sono le parole del vicepresidente con delega allo Sport del

Friuli Venezia Giulia Mario Anzil, intervenuto questa sera, negli

spazi della “Tenuta Valle Ca’ del Lovo”, a Carlino, alla

presentazione della formazione per il campionato 2024-2025 della

squadra di calcio che milita in Serie D e della squadra Juniores

– che partecipa al campionato nazionale Juniores –

dell’Associazione sportiva dilettantistica (Asd) “Cjarlins

Muzane”.

All’evento hanno preso parte tra gli altri, anche il presidente

della Asd Vincenzo Zanutta, l’allenatore Mauro Zironelli, il

viceallenatore Filippo Maniero, il sindaco di Carlino Loris

Bazzo, il primo cittadino di Muzzana del Turgnano Genziana

Buffon, gli atleti e, tra gli ospiti d’onore, Mara Navarria e

Giulia Rizzi da Udine che insieme alla carlinese si ? aggiudicata

da pochi giorni la medaglia d’oro nella scherma a Parigi.

Fondata nel 2003 dalla fusione delle squadre della Carlinese e

della Muzzanese, la Asd ? pronta oggi ad affrontare per l’ottava

volta il campionato di Serie D dopo alcuni brillanti risultati

conseguiti la scorsa stagione che hanno visto in particolare la

compagine Under 17 gareggiare in semifinale nazionale; tutte le

categorie, inoltre, dalla Under 14 a alla Under 17, hanno

gareggiato a loro volta rispettivamente in quattro finali.