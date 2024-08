GOLF – Olimpiadi di Parigi: Metraux incanta e vola in testa, Fanali 47/a

(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2024

In Francia guida la classifica l’elvetica che ha vinto il Ladies Italian Open in Piemonte nel 2022

Un quadruplo bogey vanifica la rimonta della Korda, 12/a e in lacrime

Alessandra Fanali ai Giochi di Parigi è 47/a con 151 (75 76, +7) colpi dopo il secondo round della gara individuale femminile. Giro in 76 (+4) per l’azzurra, che ha realizzato quattro birdie, con altrettanti bogey e due doppi bogey.

Dall’exploit nel Ladies Italian Open 2022 allo show alle Olimpiadi, la favola di Morgane Metraux – E’ Morgane Metraux la grande sorpresa della competizione. La 27enne di Losanna, con origini italiane (il nonno materno è infatti nato a Borgomanero, in provincia di Novara), al Le Golf National (par 72) guida la classifica con uno score di 136 (70 66, -8) colpi. Secondo giro in 66 (-6) per l’elvetica, che nella prime 9 buche ha firmato due eagle e quattro birdie, mentre nelle seconde ha perso colpi con tre bogey (nel mezzo un altro birdie), di cui uno alla 18. Risalita dalla 3/a posizione, numero 137 al mondo, nel 2022 al Golf Club Margara di Fubine Monferrato, in Piemonte, ha vinto il Ladies Italian Open. Nel suo palmares due successi sul Ladies European Tour e uno nell’Epson Tour.

Da Lydia Ko a Ruoning Yin, la risalita delle campionesse più attese. Un quadruplo bogey ferma la rimonta della Korda, in lacrime – La Metraux precede di un colpo Ruoning Yin, 2/a con 137 (-7) e capace di rimontare dalla 13/a posizione con un 65 (-7) bogey free, miglior score di giornata. Dietro la cinese, numero 5 al mondo, c’è la neozelandese Lydia Ko, 3/a con 139 (-5) e medaglia d’argento ai Giochi di Rio de Janerio nel 2016 e di bronzo a Tokyo. Mentre in 4/a posizione con 140 (-4) ecco la colombiana Mariajo Uribe e la slovena Pia Babnik, tra le outsider del torneo. Nella Top 10, 6/e con 141 (-3), sei concorrenti: tra queste la francese Céline Boutier, che ha perso la leadership per via di un parziale in 76 (+4), e la thailandese Atthaya Thitikul. Grande rammarico per Nelly Korda. L’americana, oro in Giappone, è 12/a con 142 (-2) insieme alla sua connazionale Rose Zhang. Rimpianti e lacrime di dispiacere per la regina del golf femminile. Dopo le prime 15 buche giocate alla perfezione, con sei birdie, alla buca 16 (par 3) è inciampata in un quadruplo bogey. Come se non bastasse, alla 17 è arrivato un bogey, prima del birdie, a chiudere, alla 18.

Le dichiarazioni di Alessandra Fanali – “Nelle prime dodici buche, nonostante qualche piccolo errore, ho giocato bene. Poi, quel doppio bogey alla 13 mi ha sfiduciata. All’ultimo ci ho creduto poco e questo è il mio rammarico. Il campo non ammette sbavature, sono stata punita diverse volte nonostante dei colpi che, credevo, fossero buoni. Adesso c’è il ‘moving day’, spero di interpretarlo al meglio”.

Il torneo in diretta su Discovery Plus. Sui canali Rai, collegamenti live e approfondimenti – Il torneo verrà trasmesso in diretta, per tutti i giorni di gara, dalle ore 9:00 alle 18:00 su Discovery Plus. Collegamenti live e approfondimenti nelle rubriche “Qui Parigi” e “Notti Olimpiche”, su Rai 2 e Rai Sport.

La formula della competizione – La gara si disputa sulla distanza di 72 buche (18 al giorno), con formula stroke play, senza taglio.

