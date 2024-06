(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2024

Siena, 8 giugno 2024

Dal 7 giugno al via il progetto: “Sulle Orme Del Signor Herbert”

La Pinacoteca di Siena tra le tappe della passeggiata sulle orme del poeta polacco

Anche la Pinacoteca Nazionale di Siena sarà tappa della passeggiata dedicata a Zbigniew Herbert, uno dei più importanti autori polacchi del XX secolo, che venne a Siena e Orvieto nell’estate del 1959, ospitando fino al 1 novembre uno stand nel cortile rinascimentale.

In occasione delle celebrazioni del centenario della nascita del poeta, sono stati allestiti sette stand nei luoghi più significativi delle due città italiane per creare una passeggiata sulle orme del poeta che immortalò il suo soggiorno in Italia nei saggi “Il Duomo” e “Siena” dalla raccolta “Un barbaro nel giardino”.

Ognuno di essi presenta un breve testo biografico e una citazione (in italiano e inglese), che, può essere ascoltata tramite lettura di un codice QR.

Gli altri stand a Siena si trovano, invece, a Palazzo Pubblico, Santa Maria della Scala e Fortezza Medicea.

Il progetto è stato realizzato dall’Istituto Adam Mickiewicz nell’ambito delle celebrazioni del centenario della nascita di Zbigniew Herbert (con il patrocinio ufficiale dell’UNESCO), in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma e gli Uffici Comunali di Siena e Orvieto e rimarrà aperta al pubblico fino al 1° novembre 2024.

Musei Nazionali di Siena

Pinacoteca Nazionale di Siena

Servizio Promozione e Comunicazione



