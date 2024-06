Uispress n. 23 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 7 giugno 2024

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 Uispress n. 23 – venerdì 7 giugno 2024 Anno XLII

Europa al voto, l’appello dell’Uisp e del Forum terzo settore: partecipazione, pace, giustizia sociale

*Sabato 8 e domenica 9 giugno si vota per eleggere i rappresentanti al Parlamento europeo*. In questo contesto il terzo settore italiano non ha mancato di far sentire la sua voce ed ha presentato documenti e proposte. A un giorno dal voto il presidente Uisp sottolinea il valore della partecipazione: “*In Italia si voterà anche per le Amministrative* in 3.715 comuni e per le Regionali in Piemonte. Ancora una volta non possiamo che lanciare un accorato appello a cittadine e cittadini – dice *Tiziano Pesce *- affinché sabato e domenica si rechino alle urne, *consapevoli della straordinaria e fondamentale importanza del proprio diritto nonché dovere*”.

Quali sono le priorità espresse e quale e quanto spazio di ascolto ha trovato il terzo settore per i suoi temi in questa campagna elettorale? *Se ne parla nell’approfondimento settimanale del Giornale Radio Sociale* che ha interpellato *Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del terzo settore*.

*ASCOLTA IL GRSWEEK DI VENERDI’ 7 GIUGNO [1]

*”Sono state elezioni che si sono *concentrate sulla politica interna* e invece l’Europa deve riuscire a dare un’apertura – afferma Pallucchi – grazie a un progetto comune che deve riguardare soprattutto le nuove generazioni. E’ importante andare a votare per dare al nostro contintente *un minimo comune denominatore rappresentato da valori e politiche condivisi*”

Leggi l’articolo

[2] Unione Europea: risoluzione per lo sport 2024-2027.

“L’apporto Uisp è stato decisivo”. Parla Marco Celi

Sportpertutti ed Europa sono sempre più vicini grazie al Piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (1º luglio 2024 – 31 dicembre 2027), approvata dal Consiglio “Istruzione, gioventù, cultura e sport” nella sessione del 13 e 14 maggio 2024 [3]. *L’Uisp ha avuto il merito di aprire la strada a questo riconoscimento* grazie alla collaborazione con il Cese-Comitato Economico Sociale Europeo e grazie ad alcuni progetti realizzati in questi ultimi anni che al centro hanno avuto *la rigenerazione urbana, lo sviluppo sostenibile, la transizione ambientale attraverso una nuova idea di sport*. Parliamo di progetti come SportPerTutti, Sport Civico e il recente Sport Act nel quale l’Uisp è partner di Anci Toscana.

“L’apporto di Uisp è stato decisivo per aprire la strada a *rapporti sempre più stretti tra strategie europee e nuovi paradigmi economici, sociali e di benessere* che l’Uisp definisce come transizione sportiva”, dice* Marco Celi*, collaboratore Uisp ed esperto di processi di innovazione e sviluppo in ambito europeo

Leggi l’articolo

[4] Ruolo, significato e valore dello sportpertutti in Europa: nuovo episodio del podcast Uisp. Parla Mons Kirkeby

Arriva su Spotify un nuovo episodio di *“Sportpertutti, non basta dirlo”, il podcast dell’Uisp* sull’attualità e sul significato dello sport per tutti oggi, sul ruolo sociale, culturale ed economico che ha assunto il fenomeno, sulle sue innovazioni nel corso degli anni e sulle tendenze in atto. Quale è oggi il ruolo dello sportpertutti visto dall’Europa e da una rete internazionale di sport di base?

In questo nuovo episodio del podacst Uisp, insieme a *Mogens Kirkeby, presidente Isca*-International Sport and culture association e *vicepresidente del Comitato consultivo sullo sport del Consiglio d’Europa* abbiamo riflettuto su quale sia il ruolo dello sportpertutti oggi in Europa, quali i suoi obiettivi e le sue caratteristiche. Inoltre, gli abbiamo chiesto di formulare alcuni auspici per il prossimo Parlamento europeo che uscirà dalle elezioni dei prossimi giorni.

*ASCOLTA L’EPISODIO 6 DEL PODCAST “SPORTPERTUTTI, NON BASTA DIRLO”. PARLA MOGENS KIRKEBY* [5]

Leggi l’articolo

[6] Riflettori puntati su Sportpertutti Fest 2024: la carica dei 30.000. Il 13 giugno la presentazione nazionale

Sarà l’Opèra Beach Club, uno dei più prestigiosi bagni della Riviera Romagnola, situato in Passeggiata Johann Wolfgang Von Goethe 46, Riccione, ad ospitare *giovedì 13 giugno, dalle ore 11, la conferenza stampa nazionale di Sportpertutti Fest 2024*, la grande kermesse organizzata dall’Uisp con le Finali nazionali di ginnastica artistica, nuoto, pallavolo, pallacanestro, calcio, pattinaggio.

Sono stati invitati, tra gli altri, *Gianmaria Manghi*, sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regione Emilia Romagna; *Tiziano Pesce*, presidente nazionale Uisp; *Chiara Astolfi*, direttrice di Visit Romagna; *Enrico Balestra*, responsabile nazionale Uisp attività e transizione digitale e presidente Uisp Emilia Romagna; rappresentanti dei Comuni di Rimini e Riccione. Parteciperanno i responsabili nazionali dei Settori di attività nazionali Uisp e atleti che prenderanno parte alla grande manifestazione**

Leggi l’articolo

[7] Ginnastiche Uisp: le finali nazionali di ritmica e artistica aprono lo Sportpertutti Fest 2024

*L’Uisp Sportpertutti Fest 2024 *arriva *nella Riviera Romagnola, con *l’ultima tappa dei *Campionati delle Ginnastiche Uisp.

*A Cesenatico, infatti, fino al 13 giugno saranno protagonisti ginnaste e ginnasti dell’artistica,* circa 2700 persone da tutta Italia* che gareggeranno tutti i giorni all’interno di una tensostruttura specifica per la ginnastica, con tutte le attrezzature e un doppio campo gara a disposizione. “Siamo felici di essere parte dell’Uisp Sportpertutti Fest – afferma *Paola Morara, responsabile Ginnastiche Uisp* – raccogliere in un unico contenitore le finali di tanti Settori di attività è una buona occasione per *far conoscere e dare visibilità alla nostra associazione”*.

“Questa edizione dei Campionati nazionali sta proseguendo alla grande – aggiunge* Paola Vasta, responsabile comunicazione Ginnastiche Uisp* – Ringraziamo tutti i settori e le società sportive del territorio che ci hanno supportato nell’organizzazione”*

Leggi l’articolo

[8] Rigenerazione urbana e sport: il progetto Sport Civico presenta i risultati nazionali a Roma martedì 11 giugno

Si chiama Sport Civico e si legge rigenerazione urbana attraverso lo sport, ovvero *utilizzare lo sportpertutti come punto di vista a misura di ciascuno* per migliorare e trasformare la propria città, renderla più vivibile ed accogliente per tutti, dai bambini agli anziani. Il progetto nazionale Uisp, *sostenuto dal Dipartimento per lo Sport*, è intervenuto in sette aree degradate di altrettante città italiane e in quattordici mesi di lavoro le ha rigenerate e restituite all’uso sociale per attività di benessere, gioco sportivo e attività fisica.

*Martedì 11 giugno a Roma*, presso le Industrie Fluviali, via del Porto Fluviale 35, *dalle 11 alle 13.30, verranno presentati i risultati del progetto*. Le azioni pilota realizzate verranno commentate da urbanisti, architetti e ospiti nazionali e internazionali. “Gli interventi hanno coinvolto l’associazionismo sportivo e i residenti, le scuole e le istituzioni locali in* un progetto collettivo di ispirazione europea che nasce dal basso*”, commenta *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*.Scarica il programma della giornata [9]

Leggi l’articolo

[10] Decreto legge 71/2024, nuova “mini riforma” per lo sport. Il commento del presidente Uisp, Tiziano Pesce

Come è ormai noto, *è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio, il decreto legge n. 71/2024 [11]*, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport” (in vigore quindi dal 1° giugno), che dedica cinque articoli a “Misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale”. Accanto alle disposizioni relative alla *“disciplina del terzo mandato”* per gli organismi sportivi e all’istituzione della *commissione per il controllo dell’equilibrio economico finanziario* delle società sportive professionistiche, che tanto hanno animato il dibattito all’interno del mondo federale e nel rapporto tra coni e Autorità di Governo in materia di sport, di particolare interesse, invece, per l’ambito della promozione sportiva di base, è *l’articolo 3 “Misure urgenti in materia di lavoro sportivo”*.

La novità sicuramente più rilevante interviene su un punto cardine della riforma legislativa dello sport, ossia la *netta distinzione tra prestazioni di lavoro e attività di volontariato*. Il decreto, pur mantenendo il divieto di retribuzione dei volontari sportivi, introduce la possibilità di riconoscere “rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili”. È evidente come il concetto di gratuità relativo al volontariato sportivo *va a differenziarsi rispetto alla normativa fissata dal Codice del Terzo Settore* che consente esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate con espresso divieto di poter riconoscere rimborsi forfetari

Leggi l’articolo

[12] Il nuoto artistico Uisp a Lignano Sabbiadoro (Ud) per il Campionato nazionale estivo

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, sarà la location del Campionato nazionale estivo Uisp. *Sono attese oltre 1400 persone in gara, provenienti da tutta Italia*, per la prima volta anche dalla Sardegna.

Sabato sera ci sarà il clou dello spettacolo con l’*acquashow*, la specialità inventata dalla Uisp: “E’ una specialità che permette a bambine e ragazze di lavorare tutte insieme, le neofite si fanno aiutare dalle esperte e ne *nasce una bella collaborazione*, diversa rispetto alle altre sessioni di gara”, commenta *Ester Mirante, responsabile nuoto artistico Uisp* nell’ambito del Settore di attività Nuoto Uisp

Leggi l’articolo

[13] Con Move Week lo sport è messaggero di pace e valori condivisi. Tiziano Pesce a Radio InBlu

Il giornalista Ugo Scali di Radio InBlu ha intervistato sabato 1 giugno il *presidente nazionale Uisp, Tiziano Pesce*, al termine di una settimana importantissima a livello europeo che l’Uisp ha coordinato a livello nazionale, la *Move Week, la Settimana europea del movimento*, che si è conclusa ufficialmente domenica 2 giugno.

“L’iniziativa nasce per coinvolgere tutti e tutte con l’attività fisica e promuovere così sani e corretti stili di vita – ha detto Pesce – Si tratta di *una campagna per contrastare l’inattività.* In più è un’occasione per rilanciare il nostro impegno nella condivisione, attraverso la cultura del movimento, dei *valori fondativi della costruzione europea*, per garantire uguaglianza e giustizia sociale, tematiche a cui l’Uisp tiene molto”.

*ASCOLTA L’INTERVENTO DI TIZIANO PESCE A RADIO INBLU [14]*

Leggi l’articolo

[15] Linguaggi, spazi e progetti: nel pieno dell’Onda pride, lo sport sociale Uisp con le persone LGBTQI+

Questo 2024 si caratterizza per l’*Onda Pride che si snoda lungo tutto l’anno*: giugno è il mese di massima visibilità, nel quale si ricordano i moti di Stonewall del 1969, il locale di New York dove di fatto nacque il movimento di liberazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans. *Nel nostro Paese ancora c’è da fare e il rischio di un ritorno indietro è molto concreto*.

L’impegno della Uisp per i Pride ci vede al fianco delle associazioni impegnate per il riconoscimento dei diritti delle persone LGBTQI+ e sempre in più realtà territoriali siamo tra gli organizzatori dei cortei e delle attività di sensibilizzazione. Il nostro impegno prosegue tutti i giorni con progetti, sperimentazioni di attività, tornei sportivi, seminari, in un confronto continuo che deve far crescere la consapevolezza e il contrasto alle discriminazioni. E’ stato così anche in occasione del *seminario nazionale organizzato dalle Politiche di genere e diritti Uisp*, intitolato “Futura 2024 – Genere, corpi, diritti nello sportpertutt*”. L’incontro è stato l’*occasione per fare il punto sui diritti delle donne e delle persone LGBTQI+ nello sport* e per confrontarsi sui diritti e una pratica sportiva sempre più attenta alle persone, al linguaggio, alle differenze

Leggi l’articolo

[16] L’Uisp suTgR Rai Veneto, con le attività per gli anziani di Rovigo e il progetto integrato

“Non inciampo più, nonostante i marciapiedi siano sconnessi, a rischio dei nostri femori, da quando mi hanno insegnato che quando cammino devo poggiare prima il tallone io non cado”. Si apre con le parole della signora *Maria Teresa* Proni *il servizio della TgR Rai Veneto* che racconta i risultati del progetto integrato promosso ormai da 16 anni da *Uisp Rovigo* su tutto il territorio.

*GUARDA IL SERVIZIO DELLA TGR RAI VENETO [17]

*“E’ sicuramente il nostro fiore all’occhiello – dice *Cinzia Sivier, presidente Uisp Rovigo* – perché l’Uisp, oltre alla parte sportiva, ha anche questo ruolo di *prevenzione e di promozione delle politiche della salute*”

Leggi l’articolo

[18] I corsi di formazione Uisp non si fermano mai: proseguono con successo in tutta Italia

*Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’*Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare* la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

*Sono circa 150 le qualifiche nazionali* che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

Leggi l’articolo

[19] Vivicittà-Porte aperte, dopo Genova la corsa Uisp nelle carceri arriva a Firenze sabato 8 giugno

Vivicittà-Porte Aperte prosegue il suo giro d’Italia degli istituti penitenziari, portando il suo messaggio di inclusione e amicizia: *sabato 8 giugno* sarà la volta di Firenze, con il Comitato Uisp che ha coinvolto le società podistiche cittadine affiliate. Nella struttura della *Casa circondariale Mario Gozzini* i cancelli si apriranno alle 9: si sfideranno *18 detenuti e 32 podisti* tesserati per le società fiorentine affiliate all’Uisp Firenze.

*Martedì 4 giugno* “Vivicittà Porte Aperte” *si è svolta a Genova, presso la Casa Circondariale di Marassi*: complessivamente hanno partecipato un centinaio di persone, tra atleti esterni e detenuti.

*GUARDA IL SERVIZIO DELLA TGR RAI LIGURIA [20]*

Leggi l’articolo

[21] Uisp Campania propone gioco e aggregazione per i giovani di Caivano con il basket 3 vs 3

*Il 10 giugno parte il campo estivo gratuito dell’Uisp Campania a Caivano* rivolto a giovani e giovanissimi dai 6 ai 15 anni, che durerà fino al 26 luglio, con attività dal lunedì al venerdì. Divertimento assicurato con* calcio, basket, arrampicata, vela, arte e cucina*, rispondendo così a qualsiasi passione.

All’interno di questo contesto, si inserisce* “Caivano Street Basket”*, un torneo di pallacanestro 3 contro 3 rivolto ai partecipanti dagli 11 ai 14 anni, che si terrà *sabato 15 giugno* dalle 9. Appuntamento presso il campo “Arcobaleno”, dove in passato regnavano degrado e abbandono, mentre ora è presente uno spazio recuperato per ospitare gruppi di bambini e ragazzi che passeranno una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

L’iniziativa si pone in linea di continuità con le attività del progetto *”La bellezza necessaria”*, promosso da Uisp Campania e *finanziato da Fondazione Con Il Sud,* con l’obiettivo di rigenerare spazi e luoghi abbandonati della zona attraverso lo sport sociale

Leggi l’articolo

[22] Uisp Piemonte: a Torino il Balon Mundial Festival con il suo calcio inclusivo e multiculturale

Multicolore, inclusivo e ricco di colpi di scena. *Balon Mundial Festival ritorna da sabato 8 e domenica 9 giugno a Torino* sui campi della Colletta per la XVI edizione, la Coppa del mondo nata una ventina di anni fa proprio *con il sostegno di Uisp Piemonte* e realizzata dall’omonima associazione con il settore calcio Uisp. Il torneo proseguirà per cinque weekend e *si concluderà il 7 luglio* con la finalissima.

Il 2024 verrà ricordato come *l’anno del record di presenze femminili*, ben 14 su un totale di 45 squadre e *38 nazionalità rappresentate*, una vera babele culturale. Accoglienza, inclusione e promozione dei diritti sono rappresentate a 360° nel progetto, tanto che i dirigenti hanno partecipato ad un corso denominato “Fans mediator”, vista la presenza di 900 giocatori, per p*romuovere una cultura del tifo sano e rispettoso degli avversari e degli arbitri*

Leggi l’articolo

[23] Proseguono le attività del progetto Rewins.2, che promuove l’inclusione nello sport delle donne rifugiate

Il progetto europeo Rewins.2 di cui è *capofila la rete FARE*-Football Against Racism in Europe e* la Uisp è partner*: l’obiettivo è promuovere l’inclusione nello sport delle donne rifugiate e la formazione degli allenatori, creando squadre femminili di donne rifugiate e locali e sviluppando strutture formative.

L’Uisp partecipa alle attività di tutoraggio con *Daniela Conti*, responsabile delle Politiche per l’Interculturalità e la Cooperazione Uisp, e la collaboratrice *Raffaella Chiodo Karpinsky*, oltre a due operatori dei Comitati Uisp di Bolzano, *Irene Fontanella*, e Matera, *Francesco Taratufolo*, con esperienze di inclusione dei rifugiati e migrantiI risultati dell’attività di tutoraggio verranno presentati a*d Amsterdam *in occasione della Conferenza finale del progetto che si svolgerà* il 7 e 8 ottobre*

Leggi l’articolo

[24] A Claudio Ranieri il premio “Sport e diritti umani” 2024, promosso da Amnesty International e Sport4Society

Il premio “Sport e diritti umani”, promosso da *Amnesty International Italia e Sport4Society*, associazione che l’Uisp sostiene e con cui collabora da molti anni, giunto alla sua sesta edizione, è stato conferito a *Claudio Ranieri, allenatore di calcio di fama internazionale*.