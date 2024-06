(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 SOCIAL CARD, CIABURRO (FDI): DA GOVERNO ATTENZIONE COSTANTE PER TUTTI

“L’annuncio dell’edizione 2024 della ‘Carta dedicata a te’ da parte del

Ministro Lollobrigida è una bellissima notizia per i cittadini, portando

avanti l’impegno già assunto l’anno scorso con l’istituzione della misura.

Con oltre 600 milioni di euro di dotazione complessiva, ben oltre quanto

stanziato lo scorso anno, da settembre saranno distribuite card con un

credito da 500 euro spendibile per beni di prima necessità, carburante e

abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale. Non solo sono aumentate

le risorse, ma anche il paniere di beni acquistabili, dimostrando la

sensibilità e volontà di potenziare una misura che costituisce un vero e

proprio sostegno contro gli effetti perversi dell’inflazione. Bene così,

sempre dalla parte degli italiani.”

Così in una nota Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia