Serie A Baseball girone A: risultati e resoconto delle gare del 07/06

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 Comincia il girone di ritorno nel girone A di Serie A Baseball e subito arrivano tre vittorie significative in trasferta. Il BBC Grosseto fanalino di coda segna 3 punti in apertura contro il cubano Erly Casanova e ottiene la prima vittoria dopo un mese di astinenza in casa del Parmaclima. Le prime due della classifica – San Marino e UnipolSai Bologna – vincono in trasferta, trascinati da un paio di riprese offensive molto prolifiche, e proseguono la fuga.

Il BBC Grosseto ultimo in classifica segna 3 punti in apertura a Parma e protegge la prima vittoria dopo un mese di astinenza. Le prime due della classifica vincono a loro volta in trasferta e proseguono la fuga.

Serie A Baseball – 1^ giornata di ritorno girone A

Risultati Venerdì 07/06: Hotsand Macerata – San Marino 5-9, Parmaclima – BBC Grosseto 1-3, Big-Mat Bsc Grosseto – UnipolSai Bologna 0-6;

Così in campo sabato 08/06 (h. 16:30 e h. 20:30) Big-Mat Bsc Grosseto – UnipolSai Bologna, San Marino – Hotsand Macerata, Parmaclima – Bbc Grosseto.

Classifiche

Gir. A: San Marino (13-3) .813; Bologna (11-5) .688; Parma (9-7) .563, Macerata (8-8) .500; Bsc Grosseto (5-11) .313; Bbc Grosseto (2-14) .125

Nella foto di Duck Photo Press, i festeggiamenti del BBC Grosseto per i primi punti segnati a Parma

