(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 Revocato il divieto di balneazione a Quercianella. Resta solo interdetta l’area alla foce del Fosso della Madonnina

In adiacenza via dei Macchiaioli – rotonda di Quercianella

Livorno, 7 giugno 2024 – E’ stato revocato il divieto temporaneo di balneazione a Quercianella fatta eccezione per la porzione di area posta in prossimità della foce del Fosso della Madonnina (in adiacenza a Via dei Macchiaioli – rotonda di Quercianella – limitatamente a 100 metri a nord e 100 metri a sud della foce stessa).

Questo a seguito degli esiti delle analisi svolte ieri da Arpat

