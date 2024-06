(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 *M5S, Gaudiano: “5,7 milioni di Italiani in povertà assoluta, occorre

subito un reddito di cittadinanza europeo”*

*La candidata al Parlamento Europeo: “L’Istat registra ben 5,7 milioni di

persone in povertà assoluta. Un vero e proprio record di Giorgia Meloni.

Con 1,3 milioni di minorenni in povertà assoluta nel nostro paese, la

totale indifferenza del governo è inaccettabile”.*

“L’Italia è l’unico Paese europeo dove i salari scendono e manca un reddito

di cittadinanza. Questo sistema di protezione sociale garantiva sostegno a

due milioni di minori, anziani e persone con disabilità, e a un milione di

percettori in età lavorativa che integravano stipendi da fame. Purtroppo,

l’1% di truffe ai “furbetti” del reddito ha ricevuto il 100% dei titoli dei

giornali, oscurando l’importanza di questa misura per chi vive in povertà,

costretto ora a rivolgersi alla Caritas. Chi deve accedere ai sostegni per

l’inclusione sociale è ora sottoposto a un percorso mortificante e pieno di

ostacoli. Il Movimento 5 Stelle vuole un’Europa solidale che protegga chi

vive in difficoltà dalle politiche che fanno la guerra ai poveri. Il nostro

obiettivo in Europa è portare fuori dalla povertà 15 milioni di cittadini

europei entro il 2030, proponendo un reddito di cittadinanza europeo come

pilastro di un nuovo welfare continentale. Se rieletta, lavorerò per una

direttiva che stabilisca criteri universali per i redditi minimi in tutti

gli Stati membri e per strumenti di gestione della transizione verso

l’intelligenza artificiale. È tempo di combattere la povertà, non i

poveri”. A dirlo è Felicia Gaudiano, candidata del Movimento 5 stelle alle

elezioni Europee.

Ufficio Stampa

Nicola Arpaia