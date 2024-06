(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 Innovazione: Centemero (Lega), Italia entra nella rete CitiVERSE

Roma, 7 giu. – “Grazie a un’importante azione fatta insieme al viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, l’Italia entra nella rete CitiVERSE, per collegare i gemelli digitali locali esistenti in tutta Europa. I gemelli digitali locali sono rappresentazioni virtuali della città; una base dati fondamentale per le politiche di governo del territorio, anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Siamo costantemente al lavoro per l’innovazione, motore della crescita economica e del benessere dei cittadini”.

Così il deputato della Lega Giulio Centemero, componente della commissione Finanze.