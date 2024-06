Elezioni europee, tessere elettorali anche nel weekend

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

vi segnaliamo che questo fine settimana, venerdì 7 dalle 15 alle 19, sabato 8 dalle 9 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, sarà possibile ritirare le nuove tessere elettorali (neomaggiorenni, tessere esaurite o smarrite e cambi di residenza, anche all’interno dello stesso comune) nel cortile del palazzo comunale. Ulteriori informazioni sul sito istituzionale nelle speciale Elezioni Europee 2024.

vi segnaliamo che, a causa dei lavori in corso negli stabili della primaria Carducci e dell’ex primaria Filzi, in occasione delle prossime elezioni europee i seggi n. 14 e n. 15 saranno trasferiti presso l’istituto Maria Ausiliatrice di via Caldone, 8 e il seggio n. 20 sarà trasferito presso la scuola primaria Armando Diaz di corso Monte Santo, 22.

Vi segnaliamo inoltre che, per avere nuove tessere elettorali (neomaggiorenni, tessere esaurite o smarrite e cambi di residenza) è necessario recarsi presso lo sportello 6 sito in fondo al cortile del municipio dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.

Maggiori informazioni sul voto sono disponibili portale istituzionale del comune di Lecco nelle speciale Elezioni Europee 2024, mentre a questo collegamento sono disponibili le linee di indirizzo per la propaganda elettorale sul territorio comunale.