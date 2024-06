SOSTITUISCE PRECEDENTE NOTA STAMPA – MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER FESTIVAL DELLA LENTEZZA

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

ORDINANZA SINDACALE N° OS-2024-44 DEL 06/06/2024

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE DIRETTA A VIETARE L'INTRODUZIONE DI

BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE DI ALLUMINIO E/O

OGGETTI CONTUNDENTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE

DENOMINATA "FESTIVAL DELLA LENTEZZA", DAL 7 AL 10 GIUGNO

2024 TRA PIAZZALE SAN FRANCESCO, PIAZZALE SALVO D'ACQUISTO

E BORGO DELLE COLONNE

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DIRETTA A VIETARE L’INTRODUZIONE DI

BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE DI ALLUMINIO E/O

OGGETTI CONTUNDENTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE

DENOMINATA “FESTIVAL DELLA LENTEZZA”, DAL 7 AL 10 GIUGNO 2024

TRA PIAZZALE SAN FRANCESCO, PIAZZALE SALVO D’ACQUISTO E

BORGO DELLE COLONNE

IL SINDACO

Premesso che il Festival della Lentezza, per i primi otto anni di attività si è svolto presso la

cornice della Reggia di Colorno, e a partire dalla sua nona edizione nel 2023 è arrivato a

Parma tra Borgo delle Colonne, Piazzale San Francesco e Piazzale Salvo D’Acquisto,

confermando il successo delle edizioni precedenti e proponendo alla città una

manifestazione culturale e ricreativa, promossa per incentivare nuovi stili di vita che

mettano al centro la qualità e il benessere dei rapporti umani, nel rispetto del suo territorio

e delle sue risorse naturali;

Richiamata

la determinazione dirigenziale n. 1507 del 30/05/2024 avente ad oggetto: “Concessione

di vantaggi economici a favore di Turbolenta APS per la realizzazione del Festival della

Lentezza, dal 7 al 10 giugno 2024 tra piazzale San Francesco, piazzale Salvo D’acquisto e

borgo delle Colonne e presa d’atto delle incombenze conseguenti a carico di servizi

comunali”, nella quale si dà incombenza al Settore Sviluppo Economico di emanare

opportuna ordinanza per questioni di ordine pubblico per le giornate del 7-8-9 giugno

relative a:

divieto di introdurre nell’area del concerto/spettacolo in Piazzale San Francesco

bevande alcoliche con gradazione superiore a 5º in qualsivoglia contenitore e bevande

generiche in bottiglie e/o bicchieri di vetro;

divieto di introdurre nell’area del concerto/spettacolo in Piazzale San Francesco

oggetti contundenti o che possano comunque costituire un pericolo per l’ordine e la

sicurezza pubblica compreso biciclette e monopattini;

Precisato che i suddetti divieti entrano in vigore dall’ora precedente l’inizio degli

spettacoli che avranno luogo: Venerdì 7 giugno alle ore 21.00; Sabato 8 giugno alle ore

19,30 e alle ore 21,30; Domenica 9 giugno alle ore 18,30 e alle ore 21,30.

Ritenuto necessario, per le ragioni sopra esposte, adottare tutti i provvedimenti necessari

al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

Visti

il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento all’articolo 54, commi 1 e 4;

la L. n. 689/1981 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 16 comma 1;

il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

lo Statuto del Comune di Parma;

Informati il Prefetto, gli Organi di Polizia e la Polizia Locale;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente

atto, nelle giornate del 7-8-9 giugno 2024, in prossimità dei luoghi dello spettacolo, i

seguenti divieti:

divieto di introdurre nell’area del concerto/spettacolo in Piazzale San Francesco

bevande alcoliche con gradazione superiore a 5º in qualsivoglia contenitore e bevande

generiche in bottiglie e/o bicchieri di vetro;

divieto di introdurre nell’area del concerto/spettacolo in Piazzale San Francesco

oggetti contundenti o che possano comunque costituire un pericolo per l’ordine e la

sicurezza pubblica compreso biciclette e monopattini;

Precisato che i suddetti divieti entrano in vigore dall’ora precedente l’inizio degli

spettacoli che avranno luogo: Venerdì 7 giugno alle ore 21.00; Sabato 8 giugno alle ore

19,30 e alle ore 21,30; Domenica 9 giugno alle ore 18,30 e alle ore 21,30.

AVVERTE

che l’inosservanza alla presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è

punibile, ai sensi dell’art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in

misura ridotta pari ad Euro 50,00;

che la vigilanza circa l’ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalla Polizia

Locale e dalle Forze di Polizia.

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del

Comune di Parma, la pubblicazione sul sito internet del Comune di Parma e l’invio ai mezzi

di informazione

che la presente Ordinanza venga trasmessa a:

Questura di Parma

Polizia Amministrativa Questura di Parma

Prefettura di Parma

Comando Provinciale Carabinieri

Nucleo Operativo Carabinieri NAS di Parma

Comando di Guardia di Finanza

ARPAE di Parma

Servizio Igiene Pubblica AUSL di Parma

Ascom Parma

Confesercenti Parma

Federdistribuzione

Confartigianato Imprese Parma

CNA Parma

GIA Parma

Confconsumatori Federazione di Parma

Federconsumatori di Parma

ADICONSUM-CISL di Parma

ADOC-UIL DI Parma

Comando del Corpo di Polizia Locale

RepartoVigilanza Commerciale Polizia Locale

Contact Center del Comune di Parma

Settore Mobilità e Trasporti

Settore Transizione Ecologica

Settore Attività Produttive e Edilizia

S.O. Procedimenti Attività Produttive e Commerciali

Segreteria Generale

Ufficio Stampa

Albo Pretorio

IL SINDACO

GUERRA MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Dirigente di settore: FERIOLI NICOLA

