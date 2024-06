Codacons su Istat vendite e commercio

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 COMUNICATO STAMPA

6 giugno 2024

VENDITE AL DETTAGLIO, CODACONS: DATI ANCORA NEGATIVI, NEI PRIMI 4 MESI

DELL’ANNO SCENDONO IN VOLUME DEL -1,2%

I dati sulle vendite al dettaglio in Italia continuano ad essere ancora

negativi. Lo afferma il Codacons, commentando i numeri diffusi oggi

dall’Istat.

“Al di là delle variazioni registrate ad aprile, su cui incide l’incremento

delle vendite di marzo legate alla festività di Pasqua, è innegabile che nel

2024 l’andamento del commercio sia deludente – spiega il presidente Carlo

Rienzi – Nella media dei primi quattro mesi dell’anno, infatti, le vendite

diminuiscono in volume del -1,2%, mentre crescono in valore del +0,9%

rispetto allo stesso periodo del 2023”.

“Numeri che attestano come il caro-prezzi degli ultimi due anni continui

ancora oggi ad influire sulla spesa delle famiglie, che spendono di più per

acquistare meno rispetto al passato – prosegue Rienzi – Archiviata

l’emergenza energia, crediamo ci siano le condizioni per ottenere una

riduzione dei prezzi al dettaglio, unica speranza per far ripartire i

consumi in Italia”.