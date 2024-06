Codacons su Antitrust istruttoria farmaci per occhi

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

ANTITRUST, ISTRUTTORIA SU OTTO SOCIETÀ SU FARMACO PER OCCHI. CODACONS: SE

ACCERTATI ILLECITI PRONTI AD AZIONI RISARCITORIE

DANNI ECONOMICI ENORMI SIA PER PAZIENTI CON PATOLOGIE OCULARI CHE PER SSN

GIA’ NEL 2014 VICENDA SIMILE PORTO’ A MAXI-MULTA ANTITRUST DA 180 MILIONI DI

EURO

Se saranno accertati illeciti, il Codacons avvierà azioni risarcitorie nei

confronti delle società farmaceutiche responsabili, chiamandole a

indennizzare sia i cittadini, sia il Servizio Sanitario Nazionale. Lo

afferma l’associazione, commentando l’istruttoria aperta dall’Antitrust su 8

aziende per una presunta intesa restrittiva della concorrenza nel mercato

del principio attivo ranibizumab, destinato alla cura di importanti

patologie oculari.

Ancora una volta i farmaci per le malattie della vista sono al centro di

possibili illeciti che potrebbero sfociare in multe milionarie

dell’Antitrust – spiega il Codacons – Già nel 2014, infatti, l’Autorità

sanzionò con oltre 180 milioni due aziende (Roche e Novartis) per un

cartello che aveva condizionato le vendite dei principali prodotti destinati

alla cura della vista, Avastin e Lucentis.

Se anche stavolta saranno accertate condotte lesive della concorrenza,

avvieremo una azione risarcitoria nei confronti di tutte le società

coinvolte, considerato che illeciti di questo tipo hanno ripercussioni

economiche enormi sia sui singoli pazienti affetti da patologie oculari, sia

sul Servizio Sanitario Nazionale e quindi sulla collettività, chiamando le

aziende a indennizzare tutti i soggetti danneggiati e lo Stato italiano –

conclude il Codacons.