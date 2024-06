(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 *ASCARI (M5S): COLTIVARE MEMORIA BORSELLINO E DI CHI LOTTÒ CONTRO MAFIA*

OGGI ALLE 17:30 PRESSO LA SALA STAMPA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PRESENTAZIONE DEL LIBRO “CINQUANTASETTE GIORNI. TI PORTO CON ME ALLA CASA DI PAOLO” DI ROBERTA GATANI, NIPOTE DI PAOLO BORSELLINO

Roma, 6 giu. – “Sarà un onore prendere parte questo pomeriggio presso la sala stampa della Camera dei deputati alla presentazione del libro “Cinquantasette giorni. Ti porto con me alla casa di Paolo” di Roberta Gatani, nipote di Paolo Borsellino, a cui prenderà parte anche Salvatore Borsellino. Il testo di Roberta Gatani ripercorre i drammatici giorni tra il 23 maggio 1992, giorno dell’assassinio di Giovanni Falcone, e il 19 luglio in cui morì Borsellino. È nostro dovere, soprattutto in un momento storico come questo, mantenere viva la memoria, l’eredità morale e l’insegnamento che ci ha lasciato Paolo Borsellino insieme a Giovanni Falcone e a tutti coloro che negli anni hanno lottato anche con la vita contro la mafia, affinché il loro esempio continui a ispirare la società verso un futuro più giusto e libero dalla criminalità organizzata”.

Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione antimafia Stefania Ascari.

