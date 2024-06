Luca Simonetti e Claudio Fiorelli (M5S Terni): “La Valserra è il termometro di una politica locale sempre più distante dalle frazioni e dai piccoli borghi”

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

La Valserra è il termometro di una politica locale sempre più distante

dalle frazioni e dai piccoli borghi. Non fanno più notizia le strade

groviera che infestano il comune di Terni, mai viste in uno stato tanto

pietoso. Così come non fa notizia l’incuria del verde e nella gestione

rifiuti. Nelle frazioni la gente ha imparato che nonostante la piena

tassazione si debba convivere con servizi dimezzati. Cittadini sottoposti a

decine di vincoli per ogni iniziativa che poi si ritrovano un traliccio al

servizio delle compagnie telefoniche attaccato alle case (nonostante i

vincoli paesaggistici dell’area, gli stessi che impediscono la creazione di

una semplice recinzione per chi vuole fare impresa). Un decadimento che non

riguarda solo i servizi ma anche il patrimonio storico e artistico del

territorio, basti vedere lo stato in cui versa la chiesa di San Pietro al

cimitero di Poggio Lavarino o gli affreschi della torre di Porzano su cui

da anni insistono infiltrazioni di pioggia a cui nessuno si preoccupa di

porre rimedio. Davanti all’incapacità amministrativa di questa maggioranza,

le comunità devono essere messe in condizione di provvedere a se stesse.

Ricordiamo che i terreni sottoposti a uso civico potrebbero racchiudere

quel tesoretto per le comunità locali utile a garantire investimenti

nell’interesse generale. La gestione ordinaria di questi terreni sarebbe

quella dei Domini Collettivi, ma dove non esistono questi enti la legge

prevede che siano i Comuni a gestire tali aree con amministrazione separata

anche in fase di bilancio. Il Comune ha quindi l’obbligo di destinare tutti

i proventi della gestione al miglioramento dei beni collettivi e, dovendo

rispettare il vincolo, a non usare i beni civici in modo difforme dalla

loro destinazione. Come Movimento 5 Stelle ma come cittadini che vivono

questa decadenza sulla propria pelle, presenteremo ogni atto amministrativo

utile a fare chiarezza e a utilizzare queste risorse per il bene delle

comunità locali e il loro patrimonio culturale, storico e artistico.

*Claudio Fiorelli consigliere comunale Movimento 5 Stelle TerniLuca

Simonetti referente gruppo territoriale Movimento 5 Stelle Terni*