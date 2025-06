Aun 30 giugno 2025 (pag 1 + foto)

(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 30 June 2025 *Primo tavolo Regione-Province, la presidente Proietti: “Oggi si apre un

nuovo corso, le Province sono alleate dall’enorme potenziale e noi vogliamo

valorizzarle”*

(aun) – Perugia, 30 giugno 2025 – Si è tenuto stamattina nella sede della

Giunta regionale dell’Umbria a Palazzo Donini il primo tavolo di confronto

e condivisione voluto dalla Regione Umbria con le Province di Perugia e

Terni, al quale hanno partecipato la presidente della Regione Stefania

Proietti, il vicepresidente Tommaso Bori, i presidenti delle Province

Massimiliano Presciutti e Stefano Bandecchi, i direttori regionali e i

dirigenti provinciali con i responsabili delle funzioni di bilancio.

“Oggi si apre un nuovo corso, un momento di reale collaborazione

istituzionale tra Regioni e Province – ha dichiarato la presidente Proietti

– Questo tavolo è il luogo in cui potremo formulare proposte e ascoltare i

territori. Sono stata presidente di Provincia – ha aggiunto – e so quali

sono le criticità e i punti di forza che si possono creare nei rapporti con

la Regione. Per noi le Province sono alleate dall’enorme potenziale, alle

quali vogliamo restituire funzioni che gli erano proprie e anche assegnarne

di nuove, adeguatamente finanziate”. Presciutti e Bandecchi hanno

ringraziato per la convocazione dell’incontro operativo e per l’intenzione

manifestata dalla Giunta regionale di valorizzare il ruolo delle Province

con il conferimento di funzioni e l’assegnazione dei fondi necessari per il

loro svolgimento.

I temi principali dell’incontro sono stati la chiusura del percorso di

fiscalizzazione del rimborso IVA per i servizi di trasporto pubblico a

favore degli enti locali, la manutenzione ordinaria delle strade regionali

da parte delle Province e i controlli del sistema ittico-venatorio a cura

delle polizie provinciali. Si è parlato anche della legge sulla protezione

civile regionale, che l’amministrazione Proietti intende potenziare per

quanto riguarda le risorse e la definizione del ruolo delle Province

stesse, nonché delle funzioni delegate che saranno oggetto di specifici

focus in incontri successivi.

Sul primo punto è stato stabilito che la Regione renderà disponibili

per le Province le risorse già accantonate per un totale di oltre 9 milioni

di euro, che potranno arrivare presto nei territori provinciali. Sul

secondo punto, l’annosa questione del finanziamento della manutenzione

ordinaria delle strade regionali, tema sul quale il presidente Bandecchi ha

riportato numerose criticità, la presidente Proietti si è espressa con

chiarezza, condividendo l’assoluta necessità di investire le giuste risorse

per una maggiore sicurezza della viabilità regionale. L’impegno della

Regione sarà sostanziato in atti, in particolare nel bilancio 2026/2028, a

finanziare la manutenzione ordinaria delle strade regionali secondo quanto

richiesto dalle Province, con un finanziamento annuale di parte corrente

pari a oltre 6 milioni e con lo svincolo immediato degli accantonamenti per

la copertura delle spese sostenute negli ultimi quattro anni. È stato

inoltre condiviso l’intento di interloquire con il Governo in maniera coesa

sul tema trasporti e infrastrutture a vantaggio di una valorizzazione del

ruolo dell’Umbria nel contesto nazionale.

Sul tema del controllo ittico-venatorio, al termine della condivisione

di criticità, osservazioni e proposte, la Presidente ha chiesto alle due

Province di produrre una proposta tecnico-economica di riorganizzazione

dell’intero sistema, ipotizzando di poter partire con la riassegnazione

della funzione e delle giuste risorse economiche, pensando anche

all’attivazione di corsi di formazione e aggiornamento da dedicare alle

polizie provinciali, nell’ottica di un’ampia e completa collaborazione

istituzionale. Su questo tema di particolare interesse, Province e Regione

si ritroveranno nelle prossime settimane in appositi incontri

tecnico-politici.

Sono stati toccati anche altri temi complessi, tra i quali la

valorizzazione delle Province come enti di area vasta in grado di

raccordare i Comuni e rapportarsi efficacemente con la Regione, ma anche la

promozione dei territori, la particolare situazione dei parchi e dei laghi,

in particolare del lago Trasimeno, la cui trattazione è stata rimandata a

incontri successivi dedicati da tenersi con la Provincia di Perugia.

“Questo tavolo – ha sottolineato infatti il vicepresidente Bori – non è un

punto d’arrivo, ma l’inizio di una serie d’incontri che saranno dedicati di

volta in volta a temi diversi. Sono d’accordo con il presidente Bandecchi –

ha concluso l’assessore – quando afferma che prima di tutto dobbiamo capire

cosa è necessario fare per il bene della comunità, e solo poi allocare in

maniera ponderata le risorse”.