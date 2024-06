(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 *Europee 2024/Sgarbi: “Da Conte operazione cinica e dissennata: cavalca la

disperazione della povera gente”*

*“Un furbastro della politica che per anni ha lavorato per banche e

multinazionali e oggi, per tenere in vita i moribondi 5 Stelle, non esita a

speculare sulla povera gente.”*

*ROMA* – Vittorio Sgarbi risponde a muso duro al leader dei 5 Stelle

Giuseppe Conte: “Ingannare la povera gente promettendogli soldi e bonus

vari è la più grande operazione di sciacallaggio politico portata avanti da

Giuseppe Conte e da quel che rimane di quegli scappati di casa del

“Movimento 5 Stelle”.

Cavalcare il disagio sociale e la disperazione, come sta facendo in queste

ore nelle regioni del Sud il fighetto impomatato di Volturara Appula, è

un’operazione cinica e dissennata.

Conte è uno sciagurato populista da bar che gira l’Italia con l’abito buono

della domenica e il cravattino da dandy, uno che gioca a fare il piacione

(a spese di chi lavora) cercando d’intortare ogni giorno gli elettori.

Tutto è tranne un difensore della povera gente. E’ solo un furbastro della

politica che per anni ha lavorato per banche e multinazionali e oggi, per

tenere in vita i moribondi 5 Stelle, non esita a speculare sulla povera

gente.

Vergogna Conte!

Vergogna lui e tutti i “casalini” che gli stanno dietro”

*l’Ufficio Stampa*

(Nino Ippolito)