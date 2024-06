Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 05/06/2024

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

Lavori Consiglio: criteri di assegnazione delle abitazioni IPES, eventi in Alto Adige

Mozioni di Süd-Tiroler Freiheit, Team K. La seduta di oggi è terminata. Domani alle 9.30 l’audizione dei rappresentanti nella Commissione dei 6 designati dal Consiglio provinciale.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/lavori-consiglio-criteri-di-assegnazione-delle-abitazioni-ipes-eventi-in-alto-adige)

Consiglio | ore 16:53

Lavori Consiglio: No alla leva obbligatoria, deiezioni canine

Voto di Süd-Tiroler Freiheit, mozione di Für Südtirol mit Widmann.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/lavori-consiglio-no-alla-leva-obbligatoria-deiezioni-canine-240605)

Consiglio | ore 13:10

Lavori Consiglio: Formazione per assistente di studio odontoiatrico, Affitti commerciali, Sassolungo parco naturale -2 – con VIDEO

Mozioni di Team K, Partito Democratico/Team K e Gruppo verde/Team K.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/lavori-consiglio-formazione-per-assistente-di-studio-odontoiatrico-affitti-commerciali-sassolungo-parco-naturale-2-con-video-240605)

Consiglio | ore 12:03

Lavori Consiglio: Interrogazioni su temi d’attualità 2

Poste da consigliere e consiglieri alla Giunta provinciale, riguardavano una pista ciclabile continua in Valle Aurina, la modifica al criterio dei 4 anni di residenza, il Guest Pass, lo One Stop Shop, servizi bus extraurbani, personale SASA, raccolta e analisi del DNA dei cani, esternalizzazione di servizi strade, i primi 100 giorni del nuovo esecutivo, minori entrate IMI.

Consiglio / Comitato provinciale per le comunicazioni | ore 11:01

Lavori Consiglio: Comitato provinciale per le comunicazioni: Relazione 2023 e progetti per il futuro – con FOTO e VIDEO

Nell’intervento in aula della presidente Judith Gögele e del vicepresidente Felice Espro, i compiti del Comitato e i propositi e le sfide per i prossimi anni.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/lavori-consiglio-comitato-provinciale-per-le-comunicazioni-relazione-2023-e-progetti-per-il-futuro-con-foto-e-video)

Consiglio / Difesa Civica | ore 10:27

Lavori Consiglio: Relazione sull’attività 2023 del Centro di tutela contro le discriminazioni – con VIDEO e FOTO seguono

229 contatti, 165 consulenze, 49 segnalazioni di discriminazioni, in merito a riferito la responsabile del Centro Priska Garbin, che sottolinea: “C’è ancora molto da fare”

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/relazione-sull-attivita-2023-del-centro-di-tutela-contro-le-discriminazioni-240605)

