COMUNICATO STAMPA | Ultimi giorni di riprese per il film La Primavera di Toni Trupia | Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 COMUNICATO STAMPA

A TRIESTE ULTIMI GIORNI DI RIPRESE PER IL FILM LA PRIMAVERA DI TONI TRUPIA,

CON LUDOVICA FRANCESCONI, LUCA LIONELLO, GIUSEPPE SCODITTI, ANTONIO

PIOVANELLI, MARIELLA FENOGLIO, DANIELA SCARLATTI E LORENZO ACQUAVIVA.

Trieste, 5 giugno 2024 – Si concluderanno sabato 8 giugno 2024 a Trieste le riprese del film LA

PRIMAVERA, diretto da Toni Trupia, con Ludovica Francesconi, Luca Lionello, Giuseppe Scoditti,

Antonio Piovanelli, Mariella Fenoglio, Daniela Scarlatti e Lorenzo Acquaviva.

LA PRIMAVERA, realizzato con il contributo di Friuli Venezia Giulia Film Commission PromoTurismoFVG e del Ministero della Cultura, è prodotto da Roma Piazza di Spagna

Production e Filmin’Tuscany in coproduzione con Morocco Movie Group e sarà distribuito da

Minerva Pictures.

Girato per la maggior parte in Marocco, il set ha toccato anche Trieste spostandosi tra il rione di

San Giacomo (Chiesa di San Giacomo Apostolo, Scuola dell’Infanzia Comunale Rena Nuova e

molti altri scorci), Porto Piccolo (interni) e Via Belpoggio (interni). Questo pomeriggio la troupe

è impegnata alla Rocca di Monrupino – Tabor.

LA PRIMAVERA racconta la storia di Emma, una giovane e timida maestra che non riesce a

prendere in mano la propria vita che vive a Trieste. Quando sopraggiunge la morte di sua madre

però ritrova un vecchio diario e, leggendolo, apprende di essere la figlia di Said, un misterioso

musicista marocchino con cui la donna ebbe una breve ma intensa storia d’amore venticinque

anni prima. Cosí, senza dire niente a nessuno, Emma decide di partire per il Marocco alla ricerca

di quel padre sconosciuto e di se stessa. Quello che affronterà sarà un viaggio di

autodeterminazione e rinascita, in cui scoprirà che il coraggio di seguire il proprio cuore può

condurre a incredibili rivelazioni e a una nuova visione della vita.

LA PRIMAVERA si avvale della sceneggiatura firmata dal regista e da Enrico Saccà, della

direzione della fotografia di Paolo Ferrari, delle scenografie di Rachele Meliadò e dei costumi di

Alessandro Lai.

Classe 1979, Toni Trupia con LA PRIMAVERA firma il suo secondo lungometraggio (dopo “Itaker Vietato agli italiani”, 2012). Nel 2005 è assistente alla regia di Michele Placido per il film

“Romanzo Criminale”. È tra gli autori della sceneggiatura del film “Vallanzasca-Gli Angeli del

male” diretto da Michele Placido e interpretato da Kim Rossi Stuart e della sceneggiatura di “7

minuti”, sempre diretto da Michele Placido.

Trieste, 5 giugno 2024

IN ALLEGATO > foto Ludovica Francesconi, attrice

> foto dal set “La Primavera” di Toni Trupia

UFFICIO STAMPA

FVG Film Commission – PromoTurismoFVG

Studio Sandrinelli srl

Barbara Candotti

Deborah Viviani