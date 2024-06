(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 Sanità: Benigni, restituiamo a cittadini SSN che funziona

“Da sempre Forza Italia combatte per garantire ai cittadini tempi di attesa ragionevoli e una sanità efficiente: con il decreto varato oggi dal Consiglio dei ministri incassiamo una vittoria importante. L’istituzione di una agenda unica di prenotazione, che metterà insieme tutte le prestazioni disponibili nel pubblico e nel privato convenzionato, unita all’abolizione del tetto di spesa per il personale e alla riduzione della tassazione per gli straordinari rappresentano misure importanti che permetteranno di superare una delle più grandi criticità del Servizio Sanitario Nazionale, restituendo agli italiani una sanità che funziona e su cui poter sempre contare. Dopo decenni di tagli e di indifferenza da parte dei governi della sinistra, il nostro esecutivo ha finalmente riportato al centro dell’agenda politica la salute dei cittadini. Ancora una volta, passiamo dalle parole ai fatti”.

Così in una nota Stefano Benigni, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali e vicesegretario del partito azzurro.

