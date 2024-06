(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2024

(AGENPARL) – lun 03 giugno 2024 S&M2 – SIMPHONY & METALLICA 2

A Troia, un tributo ai Metallica e alla musica classica

Fuori dagli schemi ma in armonia con il mondo, come solo l’arte può essere. Il tributo ai Metallica in

programma a Troia, venerdì prossimo, 7 giugno, è un evento inusuale, speciale perché propone una

combinazione tra due generi musicali diversi: musica classica e l’heavy metal, attraverso la proiezione del

concerto dei Metallica con l’Orchestra Sinfonica di San Francisco tenuto in occasione dell’inaugurazione del

Chase Center di San Francisco che per celebrare il ventennale della pubblicazione dell’album dal vivo S&M.

Un viaggio musicale che attraversa musica classica e rock duro per passare alle sonorità del Maestro Ennio

Morricone e l’influenza musicale che ha avuto sulla band.

L’evento da un’idea dell’artista Jack Poliseno è organizzato dall’associazione IDEE IN MOVIMENTO e

patrocinato dal Comune di Troia.