2 Giugno: Laureti (Pd), difendere Repubblica da manomissioni di equilibri democratici

“Si fonda sul lavoro. Indica la pace. Garantisce l’uguaglianza e la coesione sociale. Oggi celebriamo i 78 anni della nostra Repubblica, nata dalle ceneri del regime e del secondo conflitto mondiale. Nata antifascista, come le madri e i padri che avrebbero scritto la Costituzione e che per essa hanno lottato rischiando la vita. Buon compleanno Repubblica.

Dobbiamo difenderti e proteggerti da chi pensa di poter manomettere i tuoi equilibri, gli equilibri democratici, con progetti di riforma preoccupanti, come il premierato e l’autonomia differenziata. Per questo ci vediamo oggi, a Roma, alle 18.30, a piazza Testaccio”. Così su Facebook Camilla Laureti, della segreteria nazionale Pd.

Roma, 2 giugno 2024