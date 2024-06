(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2024

(AGENPARL) – sab 01 giugno 2024 Non ci sono sorprese nella terza di ritorno del massimo campionato di softball. MKF Bollate, Inox Team Saronno, Italposa Forlì e Mia Office Blu Girls Pianoro completano 4 doppiette e fissano le prime 4 posizioni della classifica.

Giornata secondo pronostico quella del 1° giugno. Una sequenza di 4 sweep mantiene le distanze in classifica e cristallizza le prime 4 posizioni. Un paio di assolute protagoniste sono Milagros Lozada Lago (7 RBI in una partita) e Kelly Barnhill (17 K nella sua vittoria).

A1 Softball: vincono tutte le prime della classe e la graduatoria non cambia

Non ci sono sorprese nella terza di ritorno del massimo campionato di softball. MKF Bollate, Inox Team Saronno, Italposa Forlì e Mia Office Blue Girls Pianoro completano 4 doppiette e fissano le prime 4 posizioni della classifica.

RISULTATI

Sabato 1 giugno

Mia Office Blue Girls Pianoro – Rheavendors Caronno 4-0; 1-0

Bertazzoni Collecchio – Italposa Forlì 2-8; 0-5

MKF Bollate – Macerata 7-0 (6° inn); 4-1

Inox Team Saronno – Pubbliservice Old Parma 13-3 (4° inn); 3-1

Riposa: Thunders

CLASSIFICA

MKF Bollate (21 vittorie – 1 sconfitta, .954); Inox Team Saronno (18-4, .818); Italposa Forlì (14-8, .636); Mia Office Blue Girls Pianoro (12-8, .600); Rheavendors Caronno (11-9, .550); Macerata (8-14, .367); Thunders (5-15, .250); Bertazzoni Collecchio (5-17, .227);Pubbliservice Old Parma (2-20, .091)

Nella foto allegata la protagonista della giornata per la Inox Team Saronno, Milagros Lozada Lago (Credit: EzR)