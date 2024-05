(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

*GIORNATA DI CONFCOMMERCIO "LEGALITA', CI PIACE" *

Giunta oggi all’undicesima edizione, la Giornata di Confcommercio

“Legalità, ci piace” è un’iniziativa di analisi, denuncia e

sensibilizzazione sulle conseguenze dei fenomeni criminali per l’economia

reale e per le imprese. Un appuntamento annuale dell’intero sistema

confederale contro ogni forma di illegalità per promuovere e rafforzare la

cultura della legalità che è un prerequisito fondamentale per la crescita e

lo sviluppo.

I fenomeni illegali – contraffazione, abusivismo, pirateria*,* estorsioni,

usura, infiltrazioni della criminalità organizzata, furti, rapine,

taccheggio, corruzione – alterano la concorrenza, comportano la perdita di

fiducia degli operatori e la diminuzione degli investimenti. Questi

fenomeni impattano pesantemente sul sistema economico-sociale, fanno

chiudere le imprese oneste, fanno perdere posti di lavoro, non tutelano i

consumatori, riducono la sicurezza pubblica e naturalmente alimentano la

criminalità organizzata.

Più specificamente, tali fenomeni determinano:

· un danno economico per le imprese in termini di mancate vendite,

riduzione del fatturato, perdita di immagine e di credibilità, abbassamento

degli standard qualitativi, etc. Queste, infatti, si vedono usurpare una

notevole fetta di mercato a causa del regime di concorrenza sleale generato

dai prezzi ridotti dei prodotti contraffatti e/o piratati o dei servizi

offerti dai circuiti abusivi di vendita o di esercizio delle professioni;

· un danno al mercato consistente nell’alterazione delle regole del

gioco, a svantaggio degli imprenditori onesti penalizzati del comportamento

di operatori che agendo nell’illegalità godono di vantaggi competitivi

indebiti basati sui minori costi di produzione (per la contraffazione) e di

gestione (per le varie forme di abusivismo) dovuti al mancato rispetto di

leggi, regole ed adempimenti;

· un danno e/o un pericolo per il consumatore finale poiché, ad esempio,

le merci contraffatte o l’esercizio abusivo di una professione possono

mettere in serio e reale pericolo la salute del consumatore o minacciare la

sua sicurezza, specie in alcuni settori come quello cosmetico e

farmaceutico, automobilistico, dei giocattoli e l’alimentare;

· un danno sociale connesso all’impatto sul mondo del lavoro e

l’occupazione, sia direttamente, dato che i circuiti illegali si avvalgono

spesso di sfruttamento di soggetti deboli (disoccupati o, prevalentemente,

migranti irregolari) assoldati attraverso un vero e proprio racket del

lavoro nero, con evasioni contributive e senza coperture assicurative, sia

indirettamente per la perdita di posti di lavoro nelle imprese messe in

crisi se non addirittura espulse dal mercato da abusivismo e contraffazione;

· un danno alle casse dello Stato causato da evasione contributiva e

fiscale, dall’Iva alle imposte sui redditi;

· un danno alla legalità per le infiltrazioni nel mercato della

criminalità organizzata: attraverso la gestione di business, quali la

contraffazione, meno rischiosi penalmente di altre attività illegali

(droga) ma, in proporzione, altrettanto redditizi; attraverso il

re-investimento o il riciclaggio dei profitti ricavati da attività illecite

in attività imprenditoriali, con un meccanismo che altera il mercato

espellendo le imprese oneste.

*Angelo Lovallo presidente Confcommercio Potenza: *“La nostra indagine –

spiega il presidente Confcommercio Potenza Angelo Lovallo – dà un quadro

della macro-regione Sud che pertanto richiede un’ulteriore analisi per la

specificità della situazione regionale che risente però della criminalità

delle regioni limitrofe su tutte di quelle campane e pugliesi”. Lovallo

sottolinea che “l’impegno di Confcommercio per la sicurezza e la legalità,

già espresso con le iniziative assunte d’intesa con il Prefetto di Potenza

Campanaro, si traduce in due obiettivi continui e strategici: prevenire e

contrastare i fattori legati alla criminalità che incidono sulla

competitività delle imprese e rafforzare, diffondere e approfondire la

cultura della legalità. Al fine di valorizzare il ruolo dei vari strumenti

a disposizione dell’impresa, quali, a titolo di esempio, il Rating di

legalità, il Rating creditizio e il Rating d’impresa, come indici di

misurazione della performance dell’affidabilità aziendale, Confcommercio ha

realizzato il progetto “*Reputazione: cultura e pratica della Trasparenza e

dell’Integrità”; “Misurare la performance di impresa attraverso i rating*”

per accompagnare il sistema e le imprese rappresentate, nel potenziamento

delle strategie di prevenzione e contrasto dei rischi aziendali attraverso

un approccio integrato, strutturato e adeguato alle esigenze delle PMI”.

*Tra i dati più significativi dell’indagine *

Livelli di sicurezza. Il 22,8% delle imprese del terziario di mercato del

Sud e delle Isole ha percepito un peggioramento dei livelli di sicurezza

nel 2023. Il valore è superiore al dato Italia pari al 18,9%. L’usura,

l’estorsione ed il racket ed i furti sono i fenomeni criminali percepiti in

maggior aumento. Le percentuali su usura ed estorsione, rispettivamente del

24,9% e del 20,6%, sono superiori ai valori nazionali pari al 24,4% al

19,6%.

• Esposizione alla criminalità. Il 32,3% degli imprenditori teme il

rischio di esposizione a fenomeni criminali quali furti, rapine, atti

vandalici, aggressioni, etc. Il dato è inferiore a quello nazionale pari al

33,9%. I furti sono il crimine che preoccupa maggiormente sul piano della

sicurezza della propria impresa/della propria persona/dei collaboratori

(25,7%). Il dato è inferiore al valore Italia pari a 30,4%.

• Episodi di usura e racket. Il 26,3% degli intervistati ha avuto

notizia di imprenditori che sono stati esposti a tentativi di usura o

estorsione. Il dato è superiore a quello nazionale. Il 25,6% degli

imprenditori teme fortemente di essere esposto a rischio racket e usura,

dato più elevato del valore Italia pari al 22,2%. Di fronte a questi

fenomeni, il 60,3% degli imprenditori ritiene che si dovrebbe sporgere

denuncia, percentuale inferiore a quella nazionali. Le Forze dell’ordine

(42,8%) sono il soggetto sentito più vicino agli imprenditori minacciati.

Il valore è poco più alto del dato Italia.

• Abusivismo e contraffazione. Il 59,8% delle imprese del terziario si

ritiene di essere penalizzato dall’abusivismo e dalla contraffazione. Il

dato è inferiore a quello nazionale pari al 62,8%.

• Misure di protezione. L’82% delle imprese ha investito in misure di

sicurezza, in particolare in sistemi di videosorveglianza e di allarmi

antifurto. Valore superiore al dato nazionale.

• Diffusione dell’acquisto illegale e canale online. Il 24,9% dei

consumatori del Sud e delle Isole ha acquistato prodotti contraffatti o

servizi illegali nel 2023, quota è leggermente più alta di quella rilevata

a livello nazionale pari al 24,2%. Di questi, il 64,7% ha utilizzato canali

di vendita online (dato in linea con quello nazionale) e, in particolare,

il 49,8% ha effettuato acquisti esclusivamente online.

• I prodotti contraffatti più acquistati. I capi di abbigliamento

(64,3%), pelletteria (33,3%) e calzature (34,9%) sono i prodotti illegali

più acquistati. La maggior parte dell’intrattenimento (87,7% della musica,

film, abbonamenti tv, etc) passa dagli acquisti online.