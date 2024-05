(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 FABIO PORTA (PRESIDENTE ASSOCIAZIONE DI AMICIZIA ITALIA-BRASILE): “I TRENTA ANNI DEL TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE DI ABANO TERME ALL’INSEGNA DELLA STORICA AMICIZIA TRA ITALIA E BRASILE”

(Comunicato stampa – Roma, 29 maggio 2024) – Si è conclusa ad Abano Terme, con uno straordinario successo di pubblico ed una significativa partecipazione di squadre di Europa e Americhe, la trentesima edizione del Torneo internazionale giovanile di calcio.

Anche quest’anno la vittoria è andata ad una squadra più nota del Brasile, il Flamengo, che ha battuto i giovani italiani dell’Empoli.

A modo suo il torneo e soprattutto la città di Abano Terme hanno contribuito a rendere un omaggio ai 150 anni di emigrazione italiana in Brasile; un’emigrazione principalmente “veneta” che quest’anno le istituzioni dei due Paesi stanno celebrando con una serie di iniziative e progetti.

Il grande afflusso di pubblico, formato anche da tanti brasiliani e italo-brasiliani, ha confermato il forte legame e le profonde relazioni che uniscono i nostri due Paesi, nonché il successo di una formula che è destinata ad aprirsi sempre più al mondo, rendendo la città termale veneta una delle capitali del calcio giovanile nel mondo.

Congratulazioni quindi al Comune di Abano Terme per la bellissima iniziativa, che ha anche un non irrilevante risvolto sociale contribuendo con il ricavato dell’evento ad attività di carattere socio-sanitario e assistenziale, e complimenti ai giovani brasiliani del Flamengo per la riconquista di questo premio prestigioso.

