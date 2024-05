“Concerto per il 2 Giugno” – Teatro Valentino Garavani – Domenica 2/06 h 21:00

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

Si informa che Domenica 2 Giugno alle ore 21:00, presso il Teatro Valentino Garavani – via Emilia 75, in occasione della celebrazione del 78° Anniversario della Repubblica Italiana, si terrà il “Concerto per il 2 Giugno”.

Il Concerto rientra nell’ambito del progetto “Teatro in Oltrepo’: rigenerazione, inclusione, cultura”.

