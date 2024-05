Comunicato stampa Azienda USL di Modena: La telemedicina alleata dei pazienti con diabete, il progetto dell’AUSL finalista al Premio “Innovazione Digitale” del Politecnico di Milano

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 Modena, 29 maggio 2024

La telemedicina alleata dei pazienti con diabete:

il progetto dell’AUSL finalista al Premio “Innovazione Digitale” del Politecnico di Milano

Importante riconoscimento del lavoro multiprofessionale e multidisciplinare portato avanti da due anni dal gruppo provinciale e interaziendale sulla telemedicina. Dalla televisita al teleconsulto, dalla teleassistenza alla telerefertazione: la tecnologia entra nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale dedicato alle persone affette da diabete di tipo 1 e 2

C’è anche l’Azienda USL di Modena tra i nove finalisti del Premio “Innovazione Digitale in Sanità” del Politecnico di Milano, con il progetto di telemedicina applicata ai percorsi di presa in carico dei pazienti con diabete.

Un importante riconoscimento per il lavoro svolto dal gruppo provinciale e interaziendale sulla telemedicina, che da circa due anni sta facendo dialogare tecnologia e professionisti di diversi ambiti, dagli specialisti ai Medici di medicina generale, passando per l’infermieristica di comunità, per migliorare la presa in carico dei pazienti e l’aderenza ai percorsi di assistenza e cura. Il ricorso alla telemedicina è uno dei pilastri a supporto della riorganizzazione dell’assistenza territoriale, a favore della interconnessione tra ospedale e territorio.