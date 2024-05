(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

*SISMA 2012: MIRANDOLA RICORDA CON DUE APPUNTAMENTI IL 12° ANNIVERSARIO

DELLA SECONDA SCOSSA*

*Amministrazione Comunale presente sia alle “Scuole Montanari” che sul

sagrato del Duomo cittadino*

La Città di Mirandola ricorderà, nella mattinata di Mercoledì 29 Maggio

il dodicesimo anniversario della seconda scossa che sconvolse, fra gli

altri, anche il territorio comunale di Mirandola. Dodoci anni or sono,

alle ore 9, una seconda violenta scossa sismica si abbattè sul

territorio comunale. Presso le Scuole “*/Montanari/*” – nel giardino

delle quali venne istituito il primo centro operativo – e sul sagrato

del Duomo, si terranno due momenti istituzionali con l’intento di

rinnovare la memoria di chi, in quelle drammatiche giornate, perse

tutto. Nel plesso di via 29 Maggio, dalle ore 8.30, la Vice Sindaco

Letizia *Budri* e l’Assessore alle politiche scolastiche Marina *Marchi*

in rappresentanza dell’Amministrazione, presenzieranno alla

commemorazione organizzata dagli studenti e dal corpo docenti diretto

dalla Prof.ssa Anna *Oliva*, in collaborazione con la Scuola di musica

“Carlo & Guglielmo Andreoli”.

In Piazza Conciliazione invece, il Sindaco Alberto *Greco* –

accompagnato dalla Presidente del Consiglio Comunale Selena *De Biaggi*

– presiederanno la commemorazione istituzionale rivolgendo un pensiero

profondo alle famiglie ed agli affetti più cari delle vittime.