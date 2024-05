(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 Cupparo (Fi): sportello Agenzia Entrate di Lagonegro deve continuare ad

operare

Tra le mie prime iniziative di questa nuova legislatura regionale per

mantenere i presidi di servizi statali e pubblici sul territorio mi

occuperò dello sportello dell’Agenzia Entrate e riscossioni di Lagonegro

perché possa continuare a svolgere funzioni e compiti importanti per un

bacino di utenza particolarmente vasto. Così Francesco Cupparo, consigliere

regionale di Forza Italia, sottolineando che l’ufficio ha soprattutto una

missione da svolgere che è quella di avvicinare il fisco al cittadino sia

sul piano dei servizi che materialmente della vicinanza fisica. Non

dobbiamo consentire – aggiunge – che oltre 60 mila cittadini dell’area sud

della provincia di Potenza, con un numero sempre maggiore di popolazione

della terza età, per una qualsiasi esigenza di interlocuzione con l’Agenzia

delle Entrate debbano raggiungere il capoluogo di regione. Credo che la

nuova Giunta e il nuovo Consiglio Regionali debbano fare di tutto per

scongiurare l’ulteriore spopolamento dei nostri paesi a partire dal

decentramento di servizi importanti come quelli fiscali. Per raggiungere

questo obiettivo – conclude – sarà indispensabile un’interlocuzione con il

Ministero Economia e Finanze oltre che con la direzione generale

dell’Agenzia delle Entrate per verificare, se necessario, l’abbattimento di

costi della sede di Lagonegro e qualsiasi altra esigenza. E’ un obiettivo

da raggiungere insieme ai sindaci dell’area, alle organizzazioni datoriali

e sindacali, ai cittadini tutti.