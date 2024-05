Camera dei Deputati: Agenda di domani Mercoledì 29 Maggio

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

PRESIDENTE

10.15 Sala del Cavaliere. Incontro con il Ministro degli Affari esteri della Repubblica del Kirghizistan, Zheenbek Kulubaev

11.30 Sala del Cavaliere. Incontro con il Ministro degli Affari esteri della Repubblica dell’Uzbekistan, Bakhtiyor Saidov

17 Aula dei Gruppi Parlamentari, “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”. Interviene il Presidente della Camera Lorenzo Fontana

AULA

9,30 e 16.15 Dichiarazione di urgenza a inizio seduta mattutina su pdl impiego minori in ambito piattaforme digitali. Seguono: mozioni riforma governance europea e pdl responsabilità componenti collegio sindacale

15 Question time con i Ministri: Sangiuliano, Crosetto, Piantedosi, Musumeci, Urso e Bernini

COMMISSIONI

8.15_Federalismo fiscale_ Audizione di rappresentanti dell’Ufficio parlamentare di bilancio

8.30_Difesa_Audizione sulla difesa cibernetica del generale CC Paolo Aceto

8.40_Finanze_question time

10_Copasir_ Audizione del Direttore AISE, Giovanni Caravelli

13.30_Ambiente_Audizione del Ministro Musumeci sul bradisismo nei Campi Flegrei

Dopo le 13.30_Trasporti_Elezione di un vicepresidente

14_Politiche Ue_Audizione di rappresentanti di Meta sull’uso dei fondi strutturali

15_Condizioni di lavoro_Audizione di Massimo Sessa, Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici

EVENTI

10.30 Sala del Refettorio. Convegno: “Il ruolo strategico delle biotecnologie per la competitività del Paese”. On. Centemero

10.30 Sala della Regina. Convegno: “Risorsa acqua: sostenibilità ed efficienza nei settori produttivi più idroesigenti”. On. Gusmeroli

11 Sala del Cenacolo. Convegno: “Padri innamorati. Un format, un progetto per aiutare le famiglie in crisi”. On. Gatta

CONFERENZE STAMPA

10 Firma del Protocollo di intesa con i Bersaglieri. Paola Chiesa

13 Beautiful day: “Ambulatorio della bellezza in oncologia”. Gerolamo Cangiano

14.30 Presentazione del libro di Giorgio De Martino “Andrea Bocelli. Essergli accanto”. Alessandro Amorese

16 Presentazione libro “La grammatica dell’affitto” di Andrea Napoli. Calogero Pisano

17.30 Proposta di legge sulla modifica responsabilità nei collegi sindacali. Marta Schifone