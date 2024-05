(ACON) IDROELETTRICO. IN IV COMM LE PREOCCUPAZIONI DI COMUNI E COMITATI – 1

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

l’idroelettrico, concessioni scadute, piani di sicurezza delle

dighe, dividendi degli utili, situazione occupazionale,

applicazione delle leggi e dei regolamenti. Sono questi i temi

delle audizioni di oggi in IV Commissione consiliare, proposte da

esponenti di opposizione – che si sono fatti portavoce, hanno

spiegato, di richieste giunte dal territorio – appunto sui

rinnovi delle concessioni idroelettriche alle grandi e alle

piccole societ?, con l’obiettivo di valutare possibili soluzioni

normative.

Un’ottantina i soggetti chiamati a esprimersi, a cominciare dai

Comuni, dalle Comunit? di montagna, dalle Camere di commercio,

dai comitati di tutela e dalle associazioni ambientaliste,

ascoltate anche dalla Giunta, alla quale ? stato chiesto come

intenda intervenire nei prossimi tre anni e che ha da subito

smentito di essere accondiscendente con le multinazionali

ricordando, di contrappunto, i contenuti della legge regionale

21/2020 sulla disciplina dell’assegnazione delle concessioni di

grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico, voluta per

esprimere esclusivamente l’interesse del territorio e delle sue

genti.

Prima a prendere la parola, l’Amministrazione di Ampezzo si ?

detta orgogliosa di aver potuto partecipare alla costituzione

della Lr 21/2020, ma questa prevedeva che entro 180 giorni

fossero emanati i regolamenti attuativi, invece per il primo –

monetizzazione dell’energia delle acque – si ? atteso un anno e

mezzo e oggi la Regione ? bloccata dai ricorsi dei concessionari,

da A2A impianti Friuli a Edison gestione idroelettrica e Cellina

Energy (sempre gruppo Edison), avanzati anche sui canoni da

pagare ai Comuni tramite la Regione.

E proprio in merito a questi, Ampezzo ha fatto presente che nel

2023 ? arrivata solo una parte degli importi stabiliti (14,3 euro

a Kw, contro i 90 che, ad esempio, i concessionari pagano alla

Lombardia, ? stato spiegato) pagati per il 2022, ma per gli anni

successivi non si ? saputo pi? nulla. Altra richiesta alla

Regione, quella di iniziare finalmente a ragionare sul progetto

della messa in sicurezza delle dighe. Con Montereale Valcellina ?

stato infine chiesto che si arrivi a quel federalismo fiscale

promesso ma mai attuato per la montagna, che invece le

garantirebbe una certa indipendenza.

Per Cavazzo Carnico la Lr 21/2020 ? un’opportunit? di riscatto di

territori massacrati, ma ora va segnato il passo, perci? va

preteso che le societ? concessionarie versino i tributi dovuti,

anche perch? le municipalit? vogliono avere la possibilit? di

fare degli investimenti, ma la Regione non le tutela, al punto

che ci si chiede se sia veramente una loro alleata.

E se Verzegnis ha parlato di come sia andato perduto l’aspetto

turistico del suo lago, con una gestione delle acque che oggi ne

esclude la balneabilit?, Meduno ha fatto presente di non avere

notizie dell’energia gratuita di cui dovevano disporre i Comuni

lacustri. Inoltre, quanto alla creazione di una societ? pubblica

a prevalente partecipazione regionale avente come oggetto sociale

l’acquisizione degli impianti energetici, si chiede che i Comuni

coinvolti ne facciano parte in maniera permanente.

