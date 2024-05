Nasce la prima Community per i giovani “Massoneria UNDER 30”

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

È nata “Massoneria UNDER 30”, una Community dedicata a chi ha tra i 18 e i 30 anni. È la prima pensata da un Ordine massonico per i giovani.

In considerazione delle nuove generazioni, nel 2024 Le Droit Humain ha ideato una politica di ascolto dei ragazzi e young adults affinché studenti e lavoratori possano conoscere di più la Massoneria.

L’intento è duplice:

1) Fornire informazioni corrette sulla Massoneria

2) Sostenere i giovani che desiderano percorrere il Cammino iniziatico, tenendo a mente le spese già gravose che devono sostenere gli studenti e le studentesse o chi si affaccia oggi per la prima volta sul mondo del lavoro. Basti pensare ai costi dell’istruzione universitaria e della formazione in generale, degli alloggi fuori sede, e i costi di viaggio per i pendolari. Il nostro pensiero va alle nuove figure professionali sorte a seguito dei contratti di lavoro atipici, già impegnate nel far riconoscere il giusto compenso per il proprio lavoro.

Abbiamo quindi creato un canale e un gruppo Telegram, il primo a nome del Droit Humain, il secondo appunto chiamato “Massoneria UNDER 30”.

A questo link una spiegazione del progetto nel dettaglio: https://www.droit-humain.it/massoneria-under-30-la-community-del-droit-humain-per-i-giovani/

Le Droit Humain (Il Diritto Umano) è l’Ordine Massonico Misto Internazionale che ha dato modo alle donne di entrare nella Massoneria tradizionale con pari diritti e doveri degli uomini. Attivo dal 1893 e in 67 paesi del mondo, è presente in Italia dal 1904 ed è connaturato da una marcata attitudine all’inclusione, dalla parità di genere all’internazionalismo umanista.

Oltre alle donne, infatti, accoglie persone di ogni provenienza, quale che sia la visione che hanno della vita, le loro convinzioni politiche o religiose, l’etnia, e ben al di là del ceto sociale e dell’età anagrafica, promuovendo cittadinanza, diritti, democrazia, e consapevolezza.